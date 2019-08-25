綠營「拉侯打韓」？ 侯友宜：我只好好做巿長

2019-08-25 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市長侯友宜日前說高雄市長韓國瑜喊重啟核四，根本是「假議題」，蔡英文總統也趁機說，「侯友宜市長還比較接地氣」，被外界認為是「拉侯打韓」。對此，侯友宜今天出席行程表示，「別人有很多的想法跟語言，我都不太在乎，不管批評、鼓勵、肯定的，我都一句謝謝，我好好做我的市長，完全不受任何影響。」

侯友宜今天出席108年秋季體育聯合競賽木球邀請賽，被問到「拉侯打韓」一事，他說，不太在乎別人很多的想法跟語言，不管是批評、鼓勵或肯定的，他都一句「謝謝」，他好好做市長，完全不受任何影響，只有全力衝刺市政，讓市民能夠過一個安居樂業的好生活。

對於被蔡英文肯定接地氣，侯友宜表示，他從基層做事做40年，幾乎每天跟基層朋友在一起，這不是接地氣的問題，而是市民所需的，就努力幫忙，就是民代、市府集合力量把事情完成，「當一個市長，不和市民緊密連結，跟市民站在一塊，能夠為市民做事，人家選你做什麼？」