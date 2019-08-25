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綠營「拉侯打韓」？ 侯友宜：我只好好做巿長

2019-08-25 13:50聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市長侯友宜日前說高雄市長韓國瑜喊重啟核四，根本是「假議題」，蔡英文總統也趁機說，「侯友宜市長還比較接地氣」，被外界認為是「拉侯打韓」。對此，侯友宜今天出席行程表示，「別人有很多的想法跟語言，我都不太在乎，不管批評、鼓勵、肯定的，我都一句謝謝，我好好做我的市長，完全不受任何影響。」

侯友宜今天出席108年秋季體育聯合競賽木球邀請賽，被問到「拉侯打韓」一事，他說，不太在乎別人很多的想法跟語言，不管是批評、鼓勵或肯定的，他都一句「謝謝」，他好好做市長，完全不受任何影響，只有全力衝刺市政，讓市民能夠過一個安居樂業的好生活。

對於被蔡英文肯定接地氣，侯友宜表示，他從基層做事做40年，幾乎每天跟基層朋友在一起，這不是接地氣的問題，而是市民所需的，就努力幫忙，就是民代、市府集合力量把事情完成，「當一個市長，不和市民緊密連結，跟市民站在一塊，能夠為市民做事，人家選你做什麼？」

至於台北市長柯文哲日前也大讚侯是最認真的正式人物，侯友宜說，柯市長也有很多優點，快人快語外，柯對很多事情有很多的想法，而他自己對於別人不管是批評或鼓勵，真的感謝在心裡，「柯市長鼓勵我，我更要認真的把新北市市長做好，一切還是接受大家的批評跟鼓勵，做好新北市長是我現在最重要的一件事。」

侯友宜今天出席108年秋季體育聯合競賽木球邀請賽。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天出席108年秋季體育聯合競賽木球邀請賽。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜語言

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