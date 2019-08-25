林飛帆三問張善政能源政策 游淑慧反問綠三保證

2019-08-25 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



民進黨副秘書長林飛帆針對能源政策三問前行政院長張善政，核廢料處理後敢保證永遠不送回台灣等，盼藍營應務實不閃躲；對此，國民黨籍北市議員游淑慧今在臉書也三問民進黨能否保證台灣不缺電、電價不上漲、台電不虧損；游也反問，若這「三不」執政黨答不出來，有什麼臉問在野黨？盼林也務實不閃躲。

游淑慧指出，堂堂一個民進黨副秘書長，即便工作經驗不夠就位居高位，但既然已經是執政黨的高層，講話就要做一點功課，不要像「鸚鵡學語」一樣，只會重複民進黨已經碎碎念了20年的「核廢料怎麼處理」。

游淑慧質疑，難道林不知20年來世界已大不同嗎？手機最不常用的功能是「通話」、垃圾可以變黃金、選舉大敗的人可以高升管選贏的人......民進黨都執政兩次了，林知不知道包含過去前總統陳水扁與現在總統蔡英文的任期，民進黨執政也做不到「零核能發電」。

游淑慧反問，民進黨的能源政策能不能保證台灣不缺電、電價不上漲、台電不虧損三件事情？台電去年、今年都幾百億、幾百億的虧損，誰的錢？電價選前凍漲、選後狂漲？用肺發電，誰的肺要犧牲？