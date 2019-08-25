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總統府前顧問鄭紹良辭世 9／6舉行告別式

2019-08-25 13:00聯合報 記者賴于榛╱即時報導

總統府前顧問、前無任所大使鄭紹良先生赴歐洲旅遊，在維也納當地時間8月16日清晨心臟病驟逝，享壽85歲，預計台灣時間9月6日舉行告別式。總統府發言人丁允恭表示，總統對鄭先生的辭世表示深切悼念，也希望家屬節哀保重。

丁允恭指出，感謝鄭紹良先生對台灣的貢獻，在肅殺的年代為台灣的民主化勇敢奔走，也感佩他一生持續為台灣付出，在國家民主化後仍致力為台灣的科技發展奉獻心力。

鄭紹良在維也納過世，後將骨灰帶回台灣，遺孀鄭黃美玲女士則特別感謝外交部與駐奧地利台北經濟文化代表處，在維也納的多方協助，承史大使、陳公使、沈舘員的關懷與幫助，得以讓後續喪葬事宜順利進行。

鄭紹良1934年出生於澎湖馬公，初中與高中都是在馬公中學受教育，1957年台灣大學土木系畢業後，進入台電任職，自願進入深山協助谷關水壩興建。1960年赴美留學，先後取得西維吉尼亞大學土木系碩士、西雅圖華盛頓大學航空機械工程博士。曽任職於波音、洛克威爾、麥道等航太公司，從事破壞力學、太空梭、超音速、人工智慧等高科技領域研究。值得一提的是，他的日文造詣很深，早年曽擔任東京大學先端科技硏究所的客座研究員。

鄭紹良學生時代就充滿民主自由思想，早年在美國長期以黃光穗的化名，為台灣獨立聯盟，負責招募盟友與紀律相關事務，並協助創辦西雅圖台灣同鄉會。鄭紹良在1971年擔任台獨聯盟美國本部主席後，除了直接支援台灣島內民主運動，同年10月18日聯合國大會當天，率領獨盟成員在聯合國紐約總部前面，發動著名的「鎖鍊示威」活動，全球二十多處，包括美國、日本、歐洲、巴西等地的台灣人，同時同步在各特定地點把自己用鎖鏈鎖住，以此象徵台灣人的處境，也向全世界表達台灣人追求自由民主的決心與願望，受到《紐約時報》重視並以圖文大篇幅報導。鄭紹良也以筆名在該報上刊載「台灣人的心聲」，傳達台灣人示威的訴求。

離開故鄉32年後，1992年海外黑名單終於解禁，鄭紹良與彭明敏教授一起返台，從此長住台灣，引入美、日科技人才與技術，致力民間科技交流。曾獲聘為總統府科技諮詢委員、中華民國科技無任所大使與總統府顧問。

鄭韶良家屬指出，將在台灣時間9月6日（五）在台北市立第一殯儀館景行廳舉行鄭韶良告別式，上午8時先進行家祭、9時30分開始公祭。

總統府前顧問鄭紹良先生日前赴歐洲旅遊時，心臟病驟逝，家屬定於9月6日舉行告別式。...
總統府前顧問鄭紹良先生日前赴歐洲旅遊時，心臟病驟逝，家屬定於9月6日舉行告別式。圖／家屬提供
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總統府發言人維也納紐約時報

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