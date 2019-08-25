整合討厭藍綠的第三勢力 郭辦：對台灣好都是好事

2019-08-25 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



2020大選，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲與立委王金平鐵三角結盟態勢趨明朗，未來郭柯王是否整合「討厭藍綠」的第三勢力？甚至不排除與前副總統呂秀蓮合作？郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天表示，只要理念、大方向一致，對台灣都是好的，彼此探討怎麼做都是好事。有不具名柯幕僚則表示，柯文哲常說，「我們有不同過去、但要不要有共同未來？」未來任何可能性都不排除。

對於前副總統呂秀蓮昨天表示，郭台銘一定會參選（總統)，並呼籲選民不要急著表態，應認真檢視每位總統參選人要如何引領台灣，呂副未來動向備受關注。加上台南前縣長蘇煥智成立台灣維新黨，郭辦發言人蔡沁瑜前往祝賀，外界認為，郭柯王未來將積極整合泛綠等第三勢力？

蔡沁瑜表示，的確過去大家認為，郭與蘇等人的政治光譜有相當大歧異？但郭認為，大家應該要跳脫政治光譜的框架，郭也強調，台灣社會不應該被藍綠綁架，應該跳脫統獨悲情，只要大家的大方向理念一致，很多事情沒有這麼重要。

有柯幕僚也認為，只要有共同理想、價值、目標都很好，柯不會因為過去的小枝小節影響整合合作，因為大家不會長得一樣，「我們有不同的過去、但要不要有共同的未來？」未來任何可能性都不排除。

不過另名柯幕僚認為，柯過去與呂沒有交集，對於未來是否有策略合作的可能性？這名柯幕僚說，呂也沒有明確表態，對於是否是否有合作可能？他保持保留態度，「再看看吧」。