紐約辦事處政績被陳水扁酸 蔡英文解釋了

2019-08-25 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統日前指出，她在行政院副院長任內氣魄地在紐約買下一棟大樓，卻被前總統陳水扁酸說，駐紐約大樓正式揭幕啟用時蔡英文僅是不分區立委。蔡總統今則解釋，無論是陸委會、副院長或是立委時期她都在國安團隊，對於紐約購置辦事處所有資源人員配置都是非常支持的。

蔡總統日前赴台中對著「辣台派」開講，提到台灣駐紐約辦事處時說是誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，然後把台灣在紐約的所有國家代表機關全部集中在那裡上班，變成一個地標？「我告訴你，就是我啦！」不過，前總統陳水扁卻在臉書酸說，2005年10月5日駐紐約大樓正式揭幕啟用時，蔡英文還是不分區立委，蔡就任副閣揆是在2006年1月25日；那棟大樓，是行政院前院長游錫堃任內購入的。

蔡總統今出席「中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮」，會後解釋，無論是陸委會、副院長或是立委時期她都在國安團隊，對於紐約購置辦事處所有資源人員配置都是非常支持的。

蔡總統身著童軍服替連任理事長的基隆市長林右昌站台，並誇讚林右昌年輕、朝氣有活力，盼能為我國童軍活動帶來更多發展，當被問到林右昌與過去照片的差異，她一度笑說這題要讓林右昌自己回答，林則報告自己已經瘦了四公斤；蔡總統說，其實林右昌現在這樣看也很好看，不要跟任何其他人比較，且身材不是重點，會做事才是重點。