名嘴淪作戰工具？ 楊憲宏這樣看待「同學們」

2019-08-25 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



媒體人楊憲宏今天表示，台灣是一個「非正常」國家，也是一個危機、「淺碟」社會，台灣民眾對於自己相信的事情，如果一旦被挑戰，就會改變，「很容易受影響。」媒體是重要的每日生活，但卻充滿很多陷阱。今天台北市長柯文哲會變成「怪物」，媒體要負很大的責任。媒體不該是「修理業」或「製造業」，媒體應該要有一點點仁慈。

黃昆輝教授教育基金會今天公布公民素養民意調查結果，多數民眾對媒體的評價，負面多於正面。五成一民眾肯定媒體「具有監督政府功能」，也有三成三認為媒體「能補充學校教育不足」，仍比不上「社會主要亂源之一」（57.5%）、「欠缺專業倫理」（51.5%）等負面評價。

楊憲宏表示，從調查結果發現，民眾的自我覺醒能力很強。現在有很多網路、媒體想要「帶風向」，但頂多只能「帶」幾分鐘，因為下一分鐘就會有人揭穿這是不對的資訊。

楊憲宏說，媒體跟網路工作者，都是艱難、淒「慘」產業。媒體的生命力核心是信任，不該被當「工具」。但現在民眾對媒體的信任，不但不及格，更是已到達「危險」的境地。「媒體已經沒有常勝軍，網紅也沒有必勝客」，因為民眾的眼睛已經「超過雪亮」，多數能非常清楚知道媒體在玩什麼把戲。

這次調查顯示，多數民眾對電視民嘴評價不好，超過三分之二受訪者認為名嘴是「立場鮮明的煽動者」、「譁眾取寵的表演者」。