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調查：七成民眾指「名嘴」是立場鮮明的煽動者

2019-08-25 10:35聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

黃昆輝教授教育基金會今天發表最新民意調查，七成八受訪者認為學校媒體教育應強調「國家安全重於新聞自由」，其中最應著重培養學生「分辨假訊息、假新聞」的能力；多數民眾對電視民嘴評價不好，超過三分之二受訪者認為民嘴是「立場鮮明的煽動者」、「譁眾取寵的表演者」。

調查表示，多數民眾對媒體的評價，負面多於正面。五成一民眾肯定媒體「具有監督政府功能」，也有三成三認為媒體「能補充學校教育不足」，仍比不上「社會主要亂源之一」（57.5%）、「欠缺專業倫理」（51.5%）等負面評價。

對於電視及網路熱門的談話性節目，調查表示，雖有過半受訪（57.5%）民眾肯定它「提供不錯的新聞分析」，四成九認為「有助釐清問題真相」，但仍有超過五成民眾指它「言論誇大聳動」、「立場鮮明、撕裂社會」。

調查顯示，民眾對於「民嘴」的負面評價高，近七成民眾認為民嘴是「立場鮮明的煽動者」，六成八認為民嘴是「譁眾取寵的表演者」，明顯高於「深入淺出的新聞分析者」（45.4%）、「知識廣博的知識者」（36.1%）。

調查表示，受訪民眾認為學校媒體教育應強調的重點依序為：「分辨假訊息、假新聞」（63.1%）、「慎選媒體和電視節目」（53.7%）、「針對重大新聞做個案討論」（52.4%）、「學習設立網站或經營社群媒體」（22.1%）。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，台灣實施民主政治多年，但距離成熟仍有很大的努力空間。新聞自由不該漫無限制，他相信新聞專業，是伴隨民主政治發展而成長，民主政治越成熟，新聞越能展現專業、越能符合新聞專業倫理。這次調查結果，希望提供教育部提升國人媒體素養的參考。

黃昆輝教授教育基金會今天發表民意調查，七成八受訪民眾認為學校媒體教育應強調「國家...
黃昆輝教授教育基金會今天發表民意調查，七成八受訪民眾認為學校媒體教育應強調「國家安全重於新聞自由」，其中最應著重培養學生「分辨假訊息、假新聞」的能力；多數民眾對電視民嘴評價不好，超過三分之二受訪者認為民嘴是「立場鮮明的煽動者」、「嘩眾取寵的表演者」。記者馮靖惠／攝影
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