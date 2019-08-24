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智利台商挺反送中遭鬧場 外交部：譴責、唾棄暴力舉止

2019-08-24 22:31聯合報 記者陳熙文╱即時報導

智利首都聖地牙哥一間台灣餐廳「Pollo Chang」因聲援反送中而遭中國人鬧場...
智利首都聖地牙哥一間台灣餐廳「Pollo Chang」因聲援反送中而遭中國人鬧場，這群人進入店面懸掛五星旗。 圖擷自Twitter（8/23）
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香港「反送中」示威抗爭引發全球關注，世界各地皆有人發起聲援香港活動。然而傳出智利有一間台商開的台式餐飲店，因為挺香港反送中，而遭中國人鬧場，導致該餐廳也被迫停業。對此，外交部表示，我國政府強烈譴責滋事中國人的暴力行為，並對中國僑民粗暴及非理性的舉止予以唾棄。

據悉，有一名國外網友上傳影片到網路平台上，表示智利首都聖地牙哥一間台灣餐廳「Pollo Chang」，因聲援反送中而遭中國人鬧場。這群中國人不但在「Pollo Chang」店面前高唱中國國歌，更進入店面懸掛五星旗等。

外交部表示，我駐智利代表處獲悉本案後立即於當地時間8月23日主動聯繫張姓台商瞭解事件始末，表達政府的關心與積極協助的意願。駐處也向張姓台商重申，政府維護我國旅外僑胞身家及財產安全的決心與立場，並肯定及堅定支持張姓台商捍衛自由、民主與人權的理念。

外交部表示，我國政府強烈譴責滋事中國人的暴力行為，並對中國僑民粗暴及非理性的舉止予以唾棄，相信全世界皆感錯愕。外交部及駐處將積極協助張姓台商向智利警方報案，並提供相關法律諮詢等協助。

外交部指出，外交部及駐處將與我國旅居智利的僑胞保持密切聯繫，持續關心本案後續發展，並隨時提供必要協助。

外交部台商智利反送中

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