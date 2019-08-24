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黨內決策「在空轉」 時代力量再爆創黨元老退黨

影/洪秀柱到台南：「換韓」不可能、她也做好參選準備

2019-08-24 20:15聯合報 記者周宗禎╱即時報導

國民黨前主席洪秀柱今晚到台南永康為立委參選人林燕祝站台時表示，只要國民黨照制度走，所謂「換柱2.0」、「換韓」都不可能；她也已做好到台南參選準備，「我們不怕打仗，就怕沒有人打仗，這場仗我們不能缺席，做好準備，尊重黨中央最後的決定」。

國民黨目前還沒宣布台南市立委第六選區人選，

綠營更嘲諷「換柱」將再發生。對此洪秀柱表示，她已講過好多次，之所以要來第六選區選，是因為她發現這是非常艱困的選區，始終無人出來選。

洪秀柱強調，不能把支持者長年放棄，讓他們心理很鬱卒鬱悶，還是要有人出來我們不怕打仗，就怕沒有人打仗，基於這樣原因希望能替國民黨在此開疆闢土開出一條路來，不論結果如何，她已做好參選準備。

而綠營及部分媒體民調針對之前換柱風波，認為國民黨有可能再發生「換柱2.0」，陣前「換韓」。洪秀柱強調她覺得不可能，「已經是確定國民黨提名人選，換柱教訓還不夠嗎？」

她說，不能夠讓提名制度受到徹底破壞，否則後勁太大，造成提名人選不論總統立委議員或基層任何一個選舉，提名的人惶惶不安，因為不知道什麼時候民調稍有變化時就被換掉了，這不是一個長久之計，會有後遺症，確定了就確定了，全力以赴支持黨提名的候選人。

洪秀柱說，她要再呼籲，制度的遵守很重要，吳敦義主席有特別說絕對不可能產生換柱2.0，韓國瑜現在要重視的是積極、努力整合，凝聚基層士氣，提出未來願景，替國家開出正確道路，吸引群眾支持力量

至於近來郭柯王合體、動作頻頻，洪秀柱表示，情勢發展她非常憂心，「相信郭王都是愛國家的心是值得肯定的，他們應該有智慧在目前國民黨已經透過正常的民主機制產生人選了，不應該有第二種想法」，希望黨中央能趕快來整合，免得基層看了非常憂慮。

國民黨提名立委參選人林燕祝今晚席開140多桌，慶祝「林燕祝之友會」成立9周年，支持者近1500人出席，國民黨提名總統參選人韓國瑜也錄影表達支持，前立委李全教等地方人士來站台，展現基層人脈與參選氣勢。

洪秀柱說，「北秀柱、南燕祝」，今天在台南合體，一起為國家打拼，她說兩人是老朋友，還開玩笑說，如果她有林燕祝「這麼辣」，也不會「被換柱」，今天雖然是颱風天，但還是要來情義相挺，給好朋友加油打氣。

洪秀柱為林燕祝站台力挺。記者周宗禎/攝影
洪秀柱為林燕祝站台力挺。記者周宗禎/攝影
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林燕祝之友會有1500人出席，非常熱鬧。記者周宗禎/攝影
林燕祝之友會有1500人出席，非常熱鬧。記者周宗禎/攝影
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洪秀柱為林燕祝站台力挺。記者周宗禎/攝影
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國民黨洪秀柱韓國瑜

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