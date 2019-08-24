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呂秀蓮再嗆蔡英文：不能因為中美貿易戰 以為功勞都是妳的

2019-08-24 17:39聯合報 記者林河名╱即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平昨天首度同台，前副總統呂秀蓮今天表示，郭柯王會合作到什麼程度還不知道，但3人起碼宣示「友好關係」，「我認為郭台銘一定會參選（總統）」。但她呼籲選民不要急著表態，應該認真檢視每位總統參選人要如何引領台灣。

呂秀蓮今天以「東亞2020：困境與展望」為題，在民主太平洋聯盟舉辦的「第3屆東亞和平論壇」開幕演講。對於郭柯王結盟等選舉議題，她受訪時表示，看看香港與國際所發生的事情，台灣一天到晚只把這些雞毛蒜皮的事當做大事，「我覺得台灣是在沉淪」。

她並提醒蔡英文總統，不能因為中美發生貿易戰，台灣獲得一時的穩定，「就以為功勞都是你的」，「你要更認真告訴國人，既然台灣與美國關係這麼好，你這幾年贏得什麼？」「相對於美國在台協會（AIT），為什麼美國不能同意『台灣在美協會（TIA）』？連這件事情41年來都做不到，你不要再告訴人民台美關係有多好，那是中國送給我們的啊！」

呂秀蓮表示，從過去幾周香港發生的事，「我們有理由相信中國在『殺雞儆猴』，警告台灣」，北京現在怎麼對付香港，就是未來對付台灣的方法。

呂秀蓮呼籲台灣選民要覺醒，不要那麼快公開表態要支持誰，應該認真看待總統參選人，在未來3個月有沒有提出很好的方向，讓大家去做選擇，再決定投給誰。「不管什麼合，都不重要。」她說，重點是誰真的能引領台灣走向安全、有尊嚴的方向。

前副總統呂秀蓮。聯合報資料照
前副總統呂秀蓮。聯合報資料照
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2020選舉蔡英文呂秀蓮

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