影／阿扁新港簽書不抖了 致詞說記憶不好很多事忘了

2019-08-24 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



前總統陳水扁今日到嘉義縣新港鄉，出席他的「堅持」簽書會。陳水扁由新港奉天宮董事長何達煌陪同，先到奉天宮參拜，隨後到鄉味餐廳替近百名「扁迷」簽書，簽書時阿扁手不會抖，簽書速度很快，支持者拿到書後還開心邀阿扁合照。

陳水扁新書「堅持」新港簽書會，今天下午約近百名支持者到場，陳水扁不僅幫支持者簽書，還細心詢問簽署贈送人的姓名， 支持者拿到書後都非常開心。

陳水扁表示，總統任內協助新港鄉成立新港藝術高中，但何達煌董事長所說，他過去所做的其他事，因為現在記憶不好，其實已經忘光了，很感謝大家提醒。

他說，當初用台灣名義推動加入聯合國，很感謝新港奉天宮媽祖協助，一起到美國紐約推動這項任務，所以他送了 UN for Taiwan 這塊全國獨一無二的牌匾。

何達煌說，陳總統已經來新港多次，也為新港鄉爭取新港藝術高中，帶新港媽祖到美國紐約宣傳，也協助推動許多新港建設，他很感謝阿扁總統，也希望他多來新港。