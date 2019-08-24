粉專用知識文釣出侯友宜來留言 網驚：差點以為業配文

2019-08-24 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市長侯友宜近日話題連連，近日有FB粉絲專頁以冷知識發文，科學家發現兩隻猴子只要是同一隻公猴的血脈，就不太會起爭議，還寫下「重情重義，猴友誼」作為結尾，沒想到釣出侯友宜臉書粉專在底下留言，也讓網友驚呼「野生的市長出現了」、「差點以為業配政治文」。

FB粉絲專頁「怪奇事務所Incrediville」昨天晚上發文，貼文內容提到：「科學家注意到，雖然猴子沒事就愛打架，但只要牠們是同一隻公猴的血脈，那不管本來熟不熟，都不太會起爭議，就好像我們人類說的 #有關係就沒關係」，雖然猴子對兄弟可以不看利益只講義氣，但牠們到底要怎麼知道誰才是 #兄弟？

科學家於是進行了一場實驗，在公獼猴面前擺了兩張同類的照片，一張是牠這輩子從沒見過的同父異母兄弟，另一張則是沒有任何關係的陌生猴子。

結果發現，當公猴看見陌生猴子的照片時，會用充滿戒備的眼神死命盯著牠瞧，但在看到那位失散多年的兄弟時，就會像裝了臉部解鎖的手機一樣，只看一眼就知道 #沒事自己人，只要一眼就能認定誰是不離不棄的好兄弟，猴子能有這樣心有靈犀的兄弟情誼，真的很讓人吃驚，難怪有人會說：「重情重義，猴友誼」

沒想到這篇知識文也釣出新北市長侯友宜在貼文下面留言「耳朵癢癢，誰cue我？」，怪奇事務所則問：「市長可以幫小編加薪嗎？」新北市社會局、環保局、文化局等粉專也出現，除了刷存在感增加曝光度，也為留言增加趣味性。

網友看到侯友宜的留言，驚呼「野生的市長出現了」、「真的是神回！！超驚訝哈哈哈哈，沒想到縣市長也追蹤這個哦」，也有網友說：「差點以為業配政治文」、「重情重義猴友誼、無情無義吳敦...」。