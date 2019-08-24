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蘇煥智：創黨是因台灣改革還沒有成功

2019-08-24 12:38聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

前台南縣長蘇煥智籌組「台灣維新黨」下午舉行成立大會，蘇煥智在會前接受專訪表示，成立政黨的目的他從縣長缷任至今，看到台灣內政問題很嚴重，政黨都不做事不做改革，他從學生時代從事民主運動，但看到台灣的改革沒有成功，人民的苦難沒有解決，台灣維新黨成立不是像一般政黨是為了奪取政治上的資源，是因看到台灣再不改革，像光是年輕人不生小孩台灣就沒有前途了，不做事的政黨不針對台灣困境解決問題，政黨若因此下台也是「剛剛好而已」。

蘇煥智說，今天下午成立大會，沒有特別邀請什麼人出席，但會有「特別來賓」到場，還有以往在立法院共同打拚的夥伴。

蘇煥智說，台灣2、30年來長期陷入藍綠惡鬥，在民主主化之後，面對中國大陸內部改革，台商到大陸後產生的統獨及藍綠互鬥，但台灣民間其實是有「台灣共識」的，就是：「台灣（中華民國）的現狀已是一個主權獨立的國家，確保台灣（中華民國）的生存、安全，及民主自由人權法治。台灣（中華民國）的前途應由2300萬人民來決定」，現在吵來吵去都是媒體和政黨造成的。

蘇說，台灣社會20多年薪水未調漲，房地產卻飆漲，貧富差距懸殊，40多歲不結婚，少子化嚴重到畸形發展，離開縣長職位後，已深刻感受到少子化會讓台灣出大問題，目前台灣老年人口達20%，很多家庭中年人很難應付父母的長照問題，老年人過得很沒有尊嚴，他在台南縣長任內，從2002年推動村里關懷中心及社區照顧據點，已經過了17年，但現在農村面臨的是經濟落後，很多地區是沒有人住，台灣距離這麼近的地方，城鄉差距這麼大，但這些問題都不是地方政府可以解決，而是涉及中央政策。

蘇煥智指出，成立政黨是希望喚起社會重視台灣要著力在有共識的工作，致力於內政改革，不要再藍綠惡鬥，現在美國是最挺台灣的時候，台灣是相對安全，但也不能不提防旁邊的中國大陸是一個隨時會老羞成怒的強國，所以要有自己做好國防準備的安全管理，不應走募兵制而應回歸徵兵制，現在沒有危機意識也是不行的。

但蘇煥智強調，台灣維新最想做的是內政改革，中央太集權集錢，要有分稅制，企業稅、所得稅要讓地方縣市政府和鄉鎮市區分享，地方才會努力創造出在地經濟，增加在地特色，而不是現在只能向中央伸手，而不負責任。

前台南縣長蘇煥智說組黨是心繫台灣改革還沒有成功。圖／本報資料照片
前台南縣長蘇煥智說組黨是心繫台灣改革還沒有成功。圖／本報資料照片
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蘇煥智老年人口

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