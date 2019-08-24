「隔壁神經病」暗指習近平？柯文哲驚：你別害我！

2019-08-24 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



香港反送中舉世關注，柯昨稱他是務實的人，「如果隔壁住的是大吵大鬧的神經病，說你家的東西都是他的，你要跟他吵？」今媒體追問這是意指中國大陸領導人習近平是神經病嗎？柯連說「你別害我」，嚴肅一點來看，香港問題，北京政府應好好考慮，不要說是港獨、台獨合流，若不是有民怨，不會百萬人上街頭，1997至今才22年，為什麼會讓香港的民怨這麼深？這是北京政府要去要去思考的。

柯文哲上午出席就業博覽會，會後接受媒體聯訪。針對兩岸議題，柯文哲表示，台灣過去三十年的民主發展的經驗，值得給大陸參考一下，香港是這樣，你不鎮壓，它就一直出現，你一鎮壓，就變六四事件重演，所以應該是說能不能從釜底抽薪，解決香港人民的不滿，這才是要去處理的。

媒體追問，要怎麼樣做才不會惹到神經病？柯文哲答，鐵窗要做好、鐵門要做好，還有跟警察局聯繫做好，家裡該準備的，防備要做好，老實講，就是一個強大的台灣，台灣如果太虛弱，北京處理香港就更沒顧忌。

至於香港反送中，是否預計會悲劇收場？柯說，如果是民主國家，當然會透過主流民意處理，在比較極權的國家，常常就取決一人的一念之間，他覺得北京政府要好好思考，如果可以跟習近平講話，他會說，當年六四在過程當中為什麼會做出那個決定？那個決定好不好？如果重來一遍應該怎麼處理？那個故事再複習一遍，如果要處理香港，如果可以，不要重蹈六四的悲劇，看有沒有比較好的處理方式。