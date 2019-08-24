柯文哲酸蔡衍明：愛台灣的方式聽起來就不敢恭維

2019-08-24 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲近日與旺中集團董事長蔡衍明多次隔空交火，蔡衍明更稱要爆柯文哲的料，證明他才是愛台灣。對此，柯回酸，沒有人說蔡不愛台灣，但愛台灣的方式聽起來就不敢恭維。

柯文哲上午出席就業博覽會，會後接受媒體聯訪，柯說，他很不喜歡媒體大老闆把媒體當作展示權力的工具，你聽話我就捧你，不聽話就K你，這不是一個文明社會該有的現象，這是權力的傲慢。