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影／韓粉嗆開除黨籍 王金平：有什麼要被開除的

2019-08-24 11:06聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

立法院王金平今天前往台中仙佛寺台中道場參加王禪老祖聖像揭幔儀式，活動前接受媒體聯訪，針對韓粉在網路上喊要開除他與郭台銘，他表示，那是黨中央的事，有什麼要被開除的？媒體追問王金平，會覺得這個訴求合理嗎？王金平回應，不必去計較這些，黨中央該怎麼樣，人家黨中央會有自己的做法。還沒有發生的事情也不必多想像。

立法院前院長王金平（右）今天到台中參加仙佛寺台中道場活動，與混元禪師（左）會面。...
立法院前院長王金平（右）今天到台中參加仙佛寺台中道場活動，與混元禪師（左）會面。針對郭、柯、王三人結盟，王金平說，昨天是受邀當賓客，僅此而已，其他都是個人的想像。記者黃仲裕／攝影
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王金平表示，針對韓粉嗆開除黨籍那是黨中央的事，有什麼要被開除的？記者黃仲裕／攝影
王金平表示，針對韓粉嗆開除黨籍那是黨中央的事，有什麼要被開除的？記者黃仲裕／攝影
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王金平立法院郭台銘

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