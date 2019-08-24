郁慕明批吳敦義恐嚇黨員 乾脆將中國國民黨名字給新黨

2019-08-24 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義上週才稱「講一中同表沒資格做國民黨員」，日前又重申絕對反對一國兩制。新黨主席郁慕明批評，國民黨這種立場等同把自己否定，乾脆將「中國國民黨」的名字讓給新黨。

郁慕明在今日上午播出的廣播節目中，質疑國民黨已自我矛盾，「還怎麼拿回政權」、「把自己都反對掉」。郁慕明說，大陸一直講得很清楚，兩岸間的「一國兩制」本就和港澳不同，蔡英文刻意將一國兩制等於香港，現在國民黨從吳敦義、朱立倫、韓國瑜也都反一國兩制，「全是跟蔡英文走」。

郁慕明並在臉書上說明，兩岸依憲法就是一國，只是目前由兩岸政權分治，各自行使不同制度，但都表述兩岸同屬一個中國，現狀就是一國兩制。「如果國民黨反對兩岸是一國，為什麼還叫中國國民黨？難道把自己說成是外國政黨？」

郁慕明批評，吳敦義要講「一中各表」可以，但沒理由不准國民黨黨員談「一中同表」，因為既然叫作中國國民黨，當然應該與大陸爭對「中國」的表述權，除非國民黨承認，中國就等於中華人民共和國，自己就是中華人民共和國國民黨。

郁慕明質疑，吳敦義說「一中各表」表的是中華民國，「中華人民共和國」是另一個「國家」，如此中國國民黨的「中國」到底包不包括大陸和台灣？是不是「各表」到最後，重回李登輝的「兩國論」，又或者蔡英文正在執行的「一中一台」？