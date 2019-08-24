台灣維新黨下午成立 蘇煥智：中華民國和台灣應和解

2019-08-24 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



繼獨派日前組成「一邊一國黨」後，前台南縣長蘇煥智籌組的「台灣維新黨」今天下午「風雨無阻」舉辦成立大會。蘇煥智在臉書表達組黨心聲「台灣共識、終結藍綠惡鬥；台灣維新、團結民心，振興台灣」。

蘇煥智說「台灣維新」要推動振興經濟及弱勢照顧的各項改革運動。但台灣維新並沒有迴避台灣定位及台灣前途的看法。祇是台灣維新認知目前「台灣共識」已經形成，現在人民關心的重點是：1、如何振興經濟，2、完善照顧弱勢。

而什麼是目前的「台灣共識」，就是：「台灣（中華民國）的現狀已是一個主權獨立的國家，確保台灣（中華民國）的生存、安全，及民主自由人權法治。台灣（中華民國）的前途應由2300萬人民來決定」

而且「中華民國事實上就是台灣「台澎金馬」；台灣就是中華民國；中華民國應該跟台灣和解；台灣也應該跟中華民國和解。不要中華民國跟台灣自己內部打架。無論稱呼台灣或是中華民國，我們都接受，並不排斥。」這是目前超過80%以上的台灣人民共識。

「台灣維新」提倡「台灣共識」，希望「終結藍綠惡鬥」，並團結民心共同推動台灣內政的改革運動，振興台灣，成為繁榮均富的民主福利國家。

蘇煥智日前也在臉書上公布創黨宗旨指出，台灣維新黨就是要推動台灣政治、經濟、社會、教育、文化的「維新運動」。

創黨宗旨指出，第一、解構台灣中央集權集稅體制，推動財稅、權力下放，朝向扁平化小政府；解除政府過度干預及管制，活化民力；推動地方選舉比例代表制，及開放地方政黨，改革當前買票黑金政治；讓居民可以直接參與公共事務，振興地方活力及國家經濟。

第二、保障全民基本收入，小孩國家養，人人有屋住，建構老人、身心障礙、長照等完善社會安全福利體系，讓人人過一個安心有尊嚴的生活，成為公平、正義、均富的社會。