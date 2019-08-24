親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改釋憲
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

颱風白鹿暴風圈上午觸陸 中心可能登陸恆春半島

韓流是否已退燒？立委未掛合照看板 原因竟然是這個

蘇貞昌抽查停班縣市應變中心 韓國瑜獲肯定 澎湖出包

2019-08-24 09:35聯合報 記者王長鼎╱即時報導

白鹿颱風來襲，全台警戒，尤其南部各縣市如臨大敵，行政院長蘇貞昌今天上午8時到中央災害應變中心主持第四次工作會報，他表示，中央到地方對颱風來襲防災作為都很認真堅守崗位，有撤離人屬少數，人員注意安全，特別要求注意，不要輕忽任何狀況，尤其是降雨量的情況，緊盯到颱風狀況結束為止。

白鹿颱風暴風圈今天上午觸地，南部有6縣市停班課，9個縣市政府一級開設，蘇貞昌現場要求與屏東縣長潘孟安電話連線，關心屏東縣目前風雨狀況；接著打給高雄市長韓國瑜，正在召開會議的韓國瑜立即將會議中斷，並進行視訊，韓國瑜以十分開朗聲音表示，由於高雄目前並無任何災情狀況，非常感謝院長來電關心，雖然只有短短的兩分多鐘，雙方互動十分和諧。蘇貞昌隨後又與台南市長黃偉哲連繫。

因台東縣長巡視市區的區域排水，蘇貞昌特別交待副縣長，台東是颱風直接侵襲的縣市，注意海邊出現觀浪民眾，對釋迦等水果要注意相關防護及災損。

花蓮縣長徐榛蔚到瑞穗勘災，人不在災害應變中心，由消防局副局長回覆院長的詢問，他表示，目前只有鐵路停班及國內班機停航，蘇貞昌也感謝大家求堅守崗位，地方有任何需求，中央都會全力支援。

澎湖縣開設三級應變中心，且今天停班停課，蘇貞昌連線縣長賴峰偉，手機卻是轉語音信箱，應變中心也無人接聽電話，蘇貞昌當場變臉，指示中央災害應中心改善，要求以後必須都能立馬連繫上各縣市災害應變中心及指揮官。

全台停電訊息是至上午8時有3821戶停電，修復579戶，待修2242戶。

白鹿颱風來襲，行政院長蘇貞昌今天在中央災害應變中心直接與6縣市電話及視訊，韓國瑜...
白鹿颱風來襲，行政院長蘇貞昌今天在中央災害應變中心直接與6縣市電話及視訊，韓國瑜與潘孟安和黃偉哲縣市首長都坐鎮指揮獲肯定，獨澎湖縣長賴峰偉手機轉語音，應變中心也無人接聽，令蘇十分不滿意。記者王長鼎／攝影
分享
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
分享

蘇貞昌白鹿颱風韓國瑜

相關新聞

蔡總統參加823戰役公祭 太武山上意外「雙英會」

2019-08-24 00:31

酸韓國瑜不接地氣 孫大千：台灣才被蔡英文搞到沒氣

2019-08-24 09:34

財產申報 蘇貞昌11年存款增2千萬

2019-08-24 00:37

蔡總統抵金門 楊鎮浯提6案爭取支持

2019-08-23 23:25

如果戰略是總統大選要贏 柯P：那我下去選最快

2019-08-23 23:23

提升作戰能量 盧秀燕團隊換血

2019-08-23 23:17

香港反送中運動 柯文哲預測10月1日前以悲劇收場

2019-08-23 22:57

「要求」馬辦改道？ 金門警方：基於安全善意提醒

2019-08-23 22:30

國安局：特勤中心未要求馬英九在金門讓道

2019-08-23 20:52

蔡英文說紐約辦事處大樓是她買的 扁吐槽：是游錫堃

2019-08-23 20:42

蔡英文為反一國兩制出席823紀念 林濁水：理由怪

2019-08-23 19:55

八二三61週年 朱立倫：應該靜靜緬懷 而非喧嘩造勢

2019-08-23 19:11

要求馬英九讓道蔡總統？ 府：並無此事

2019-08-23 18:08

司法戰開打 國民黨對網路抹黑影片報案並提告

2019-08-23 18:02

蔡英文視察金門大橋 楊鎮浯提6案盼中央支持

2019-08-23 15:53

漢子為何槓禿子？蔡正元：兩人早有瑜亮情結

2019-08-23 15:14

「學姊」入民眾黨 只有三分意願選立委

2019-08-23 14:38

時代力量要和綠黨合作？ 王浩宇：連見面都沒有必要

2019-08-23 14:32

軍公教年改釋憲 今天下午出3項解釋

2019-08-23 14:19

蔡總統：勿忘823精神 守護中華民國台灣

2019-08-23 14:12

金門巧遇馬英九 蔡英文：你看起來不錯

2019-08-23 14:12

是否代表民眾黨選立委 黃瀞瑩：做好發言職優先

2019-08-23 14:11

蔡總統：從未排斥與中國打交道

2019-08-23 14:10

再邀卓榮泰對談 徐永明：隨時可談、愈快愈好

2019-08-23 13:52

盧秀燕小內閣人事調整案 藍綠議員都質疑

2019-08-23 13:34

林智堅拜會AIT酈英傑 同框同POSE引發網友熱議

2019-08-23 13:32

帥照被爆後林右昌減肥大作戰 下周開始夜跑

2019-08-23 13:03

相隔11年再申報財產 蘇貞昌存款增逾2000萬

2019-08-23 12:14

影／盧秀燕團隊大換血 中市府：下周二正式宣布

2019-08-23 12:13

蔡總統首度參加823紀念會 林濁水：去年缺席理由太奇怪

2019-08-23 12:11

幕後／雙英金門相會 國安原本要馬英九讓道蔡英文

2019-08-23 12:05

823戰役61週年紀念雙英巧遇 馬幽默：沒有打起來

2019-08-23 11:32

紀念八二三 蔡英文：守護中華民國台灣一步都不退讓

2019-08-23 11:06

馬籲接受九二共識 蔡英文：沒排斥與中國打交道

2019-08-23 10:44

今天的金門很熱鬧 蔡英文、馬英九巧遇握手寒暄

2019-08-23 10:39

F-16V軍售案國台辦批寡廉鮮恥 總統：中國失言

2019-08-23 10:18

譏韓國瑜英文 王定宇敬輓賀新人又被拿來酸

2019-08-23 09:35

盧秀燕小內閣人事調整 預計27日公布名單

2019-08-23 09:18

年改釋憲結果今公布 罕見1天出3號解釋

2019-08-23 09:17
看更多

熱門文章

影╱軍公教年改 大法官宣告部分違憲

2019-08-23 16:04

韓國瑜遭批神隱 孫大千：這樣公平嗎？

2019-08-23 10:10

幕後／雙英金門相會 國安原本要馬英九讓道蔡英文

2019-08-23 12:05

郭柯王823合體 她PO一張破解圖：政治不用這麼假！

2019-08-23 13:23

最新總統大選民調：蔡34.9%、郭26.7%、韓26.3%

2019-08-23 15:51

別暈船了！她向郭台銘喊話：你已和蔡英文沒兩樣了

2019-08-23 15:00

今天的金門很熱鬧 蔡英文、馬英九巧遇握手寒暄

2019-08-23 10:39

郭台銘傳報備選總統 吳敦義：國民黨已提名韓國瑜

2019-08-23 10:16

韓國瑜管不住的那張嘴？ 他要韓守住這「四戒」

2019-08-23 21:12

韓國瑜：今天軍公教警消遭遇 就是民眾未來命運

2019-08-23 19:10

【即時短評】郭台銘提醒大選關鍵字 搶下823話語權

2019-08-23 11:12

軍公教年改釋憲 台中退警：無法接受、醞釀陳抗

2019-08-23 16:51

年改釋憲出爐 蔡英文：塵埃終於落定 每人都可領到老

2019-08-23 22:30

若國民黨2020慘敗 柯文哲：最大戰犯是吳敦義

2019-08-23 23:24

戰機售台中共揚言反制時 美軍巨艦穿越台海

2019-08-23 18:15

漢子為何槓禿子？蔡正元：兩人早有瑜亮情結

2019-08-23 15:14

結果將出爐！不只立委 超過4萬人聲請年改釋憲現況揭曉

2019-08-23 14:42

大法官想起「楢山節考」 指政府欠軍公教道歉

2019-08-23 22:16

郭柯王首同框 握手證明結盟未破局

2019-08-23 10:10

【重磅快評】拱郭力道強大？ 這不是陰謀簡直就是陽謀

2019-08-23 17:59

大法官：公教年改月退砍太快 應修法檢討

2019-08-24 00:07

【重磅快評】郭台銘參選底定？一個戰略陷阱橫亙於前

2019-08-23 13:52

仍與綠營私下有溝通 柯文哲：我在等小英交國政考卷

2019-08-23 15:59

軍公教年改不違背信賴保護 公法學者：政府變強盜

2019-08-23 20:03

年改釋憲 拿到10票解釋門檻比2022年新制高

2019-08-23 16:24

馬籲接受九二共識 蔡英文：沒排斥與中國打交道

2019-08-23 10:44

軍公教年改釋憲結果出爐！「再任私校條文」違憲失效

2019-08-23 17:18

蔡英文說紐約辦事處大樓是她買的 扁吐槽：是游錫堃

2019-08-23 20:42

軍公教年改釋憲 3案爭點繁複

2019-08-23 13:14

軍公教年金改革一路走來 釋憲大事記看這裡！

2019-08-23 15:24

823戰役61週年紀念雙英巧遇 馬幽默：沒有打起來

2019-08-23 11:32

郭台銘報備參選？蔡沁瑜：國民黨家務事 我們沒主控權

2019-08-23 10:35

大法官解釋年改多合憲 退休政委許俊逸：無法服氣

2019-08-23 16:22

生生不息40年 F16型號亂到小編崩潰 這些編號怎來的？

2019-08-24 08:00

柯選八二三合體郭、王 郝龍斌：政治變色龍、無恥政客

2019-08-23 15:08

韓流是否已退燒？立委未掛合照看板 原因竟然是這個

2019-08-24 09:00

「郭柯王」首度合體！ 媒體蜂擁而上現場險失控

2019-08-23 09:45

年改釋憲大部分皆合憲 大法官：少子化、公共利益併考量

2019-08-23 17:23

影／給我們希望又絕望 年近六旬準退警：被政府賣了

2019-08-23 18:12

影／傳郭台銘將「報備參選」 郭辦否認：是國民黨家務事

2019-08-23 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top