蘇貞昌抽查停班縣市應變中心 韓國瑜獲肯定 澎湖出包

2019-08-24 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



白鹿颱風來襲，全台警戒，尤其南部各縣市如臨大敵，行政院長蘇貞昌今天上午8時到中央災害應變中心主持第四次工作會報，他表示，中央到地方對颱風來襲防災作為都很認真堅守崗位，有撤離人屬少數，人員注意安全，特別要求注意，不要輕忽任何狀況，尤其是降雨量的情況，緊盯到颱風狀況結束為止。

白鹿颱風暴風圈今天上午觸地，南部有6縣市停班課，9個縣市政府一級開設，蘇貞昌現場要求與屏東縣長潘孟安電話連線，關心屏東縣目前風雨狀況；接著打給高雄市長韓國瑜，正在召開會議的韓國瑜立即將會議中斷，並進行視訊，韓國瑜以十分開朗聲音表示，由於高雄目前並無任何災情狀況，非常感謝院長來電關心，雖然只有短短的兩分多鐘，雙方互動十分和諧。蘇貞昌隨後又與台南市長黃偉哲連繫。

因台東縣長巡視市區的區域排水，蘇貞昌特別交待副縣長，台東是颱風直接侵襲的縣市，注意海邊出現觀浪民眾，對釋迦等水果要注意相關防護及災損。

花蓮縣長徐榛蔚到瑞穗勘災，人不在災害應變中心，由消防局副局長回覆院長的詢問，他表示，目前只有鐵路停班及國內班機停航，蘇貞昌也感謝大家求堅守崗位，地方有任何需求，中央都會全力支援。

澎湖縣開設三級應變中心，且今天停班停課，蘇貞昌連線縣長賴峰偉，手機卻是轉語音信箱，應變中心也無人接聽電話，蘇貞昌當場變臉，指示中央災害應中心改善，要求以後必須都能立馬連繫上各縣市災害應變中心及指揮官。