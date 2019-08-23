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如果戰略是總統大選要贏 柯P：那我下去選最快

2019-08-23 23:23聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市長柯文哲與夫人陳佩琪接受「大雲食堂」節目專訪，柯在節目中直言，如果戰略是總統大選要贏，那他下去選最快，純粹選舉策略，但這並不是我們到世界上的目的，也不是台灣現在需要的，選舉的目的並非輸贏。

節目主持人要求柯文哲夫妻倆個寫一句話送給對方，柯寫上「謝謝你」表達對太太一路走來讓他無後顧之憂的感謝，陳佩琪則祝福先生身體健康、心想事成。事後陳佩琪說，如果柯文哲想在人去開創一個新的事業，或有一些期待的事，她都會祝他心想事成。

外界關心柯文哲是否投身2020總統大選，主持人旁敲側擊問柯，現在最期待什麼事？柯說，風調雨順、國泰民安。再問陳佩琪，是贊成柯文哲繼續當市長，做好做滿，還是爭取最高的位置？陳說，婚姻這麼久，最重要的一句話就是「尊重他的決定」。

此外，柯文哲多次強調對責任重視超過一切，是否會扛起市長的責任做到卸任？柯說，原則上還是照SOP走，除非有不得已的時候。主持人追問，政治家也要強調責任嗎？柯回應說，他看現在都不負責任，面對台灣的政治領導人文化，柯直言他看了很討厭，「每一個都在想自己的利益、想選總統，都沒告訴我們選總統後會怎樣，看了就很討厭。」

那是否因此要重新找一批新的人，來重新改造台灣的政治？柯說，做什麼比較重要，要想，所以先決定戰略，再決定戰術，如果戰略是總統大選要贏，「那我下去選最快」，純粹就是選戰策略，他也不是很笨的人，也有辦法操作，但坦白講這不是我們來到世界上的目的，也不是台灣現在需要的，所以選舉的目的並非輸贏。

主持人追問，柯若這次2020不選，是否有把握2024還能這麼輕鬆迎接下一場選戰？柯坦言，「當然是沒有把握」，但面對台灣的國際局勢，「還是天佑台灣」。

台北市長柯文哲與夫人陳佩琪接受「大雲食堂」節目專訪。圖／擷取自「大雲食堂」You...
台北市長柯文哲與夫人陳佩琪接受「大雲食堂」節目專訪。圖／擷取自「大雲食堂」Youtube頻道
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柯文哲陳佩琪

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