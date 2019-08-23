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年改釋憲出爐 柯建銘：是時候放下猜忌與對立

2019-08-23 23:00聯合報 記者陳熙文╱即時報導

大法官軍公教年改釋憲結果今天出爐，稱年改部分合憲，唯軍公教「退休再任私校職停領退俸」規定違憲。對此，立法院民進黨團總召柯建銘晚上在臉書上發文表示，既然釋憲結果已經公布，社會各界是時候放下猜忌與對立了。

柯建銘表示，「年金改革」這項議題，歷經陳水扁前總統、馬英九前總統，到蔡英文總統任內，終於在民國107年6月21日總統府公告軍人年金改革修正法案之後，正式完成任務。

他說，回首過去這段時間，年改議題造成社會對立，各階層之間的不信任，以及增加的社會成本，無疑令人深感遺憾，時至今日，大法官公布針對年改相關法案的釋憲結果，相信讓許多無法接受年改的軍公教人員失望，他在這邊，要對這些軍公教人員表達歉意，為了讓國家的財政制度能夠永續，也為了移開下一代肩上的重擔，年金改革實乃情非得已之舉。

他指出，大家都了解，軍公教人員是國家的穩定力量，因此也要對諸位軍公教人員表示誠摯的謝意：由於他們的退讓與成全，台灣才能有更好的未來，而既然釋憲結果已經公布，社會各界是時候放下猜忌與對立了。

柯建銘並解釋，年改釋憲結果中，所指違憲的「退休軍公教轉任私校不得請領退休俸」條文，在當初審查年金改革法案之時，其實是考慮到目前流浪教師的問題嚴重，年輕具教師資格者，面對少子化之下越來越少的教職機會，是十分無助的，為了不讓這個社會在世代與階層之間的對立加劇，故而訂定此條款，然而今日大法官宣告此一條款違憲，雖然實際上影響人數僅1169人，我們也必須慎重以對。

柯建銘也呼籲社會各界，既然大法官已經給出解釋，請大家不要再用「雙薪肥貓」等字眼來挑起社會對立，替特定族群貼上標籤，來引發新的爭端，畢竟憲法面前，人人平等，放下對立張開雙手，才能擁抱彼此，而民進黨黨團也會與行政單位全力合作，儘速完成違憲條文廢止的立法程序。

柯建銘並指出，有關釋憲結果中，大法官針對軍公教退休金等建議，立法院民進黨團也會與行政院考試院等相關單位，儘速針對大法官釋憲中之要求，提出對應方案，以保障軍公教人員的權益。

柯建銘說，最後在此，還是要對各位辛苦的軍公教人員，為今日的釋憲結果，再一次致上十二萬分的歉意，相信在不久的將來，社會必將記得他們此時為國家社會永續的犧牲與奉獻，同時，也希望社會各界，包含各政黨放下對立，誠懇面對釋憲結果，牽起彼此的手，共同走向更美好的未來。

（圖／取自柯建銘臉書）
（圖／取自柯建銘臉書）
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軍公教釋憲柯建銘

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