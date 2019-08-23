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提升作戰能量 盧秀燕團隊換血

2019-08-23 23:17聯合報 記者洪敬浤／台中報導

台中市長盧秀燕大幅度調整6名首長人事，新聞局長吳皇昇說，人事調整是確定的，但確定...
台中市長盧秀燕大幅度調整6名首長人事，新聞局長吳皇昇說，人事調整是確定的，但確定名單下周二市長會親自公布。圖／台中市新聞局提供
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台中市盧秀燕大幅度調整市府團隊，新聞局長吳皇昇說，人事調整是確定的，但調整幅度與名單，市長下周二會對外公布，有些政務官的階段性任務已完成，新團隊會提升作戰能量，更適才適所，讓台中更好。

盧秀燕上任8個月，這次延攬前新北市長朱立倫競選發言人朱康震出任政務副秘書長、新北市經發局前局長張峯源任台中市經發局長；盧也說動東海大學社工系副教授彭懷真出掌社會局，現任新聞局長吳皇昇調研考會主委，遺缺由媒體人黃國瑋出任。

這波人事調整加上本周已發布派令的駐蒙古代表黃國榮擔任副秘書長，盧團隊換血多達6人，震撼台中府會圈。盧秀燕昨天陸續約談相關首長，為團隊調整布局。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡說，盧秀燕調整重要局處長，想必是內部協調出問題，新手上路度過磨合期後，應該會運作得更好；彭懷真接社會局得心應手，但向朱立倫借將或北部下來的人才，就算有過行政、選舉經驗，能接得上台中地氣最重要，仍需要時間觀察。

台中市議會民進黨團總召李天生說，新任首長對台中市政不熟悉，短期內難進入狀況，恐難挽救盧市長日益下探的民調；有些爭議不斷的首長「該走的不走」，未列入調整行列，市政建設能否有效推動？市民都在看。

國民黨議員黃健豪說，這波調整最大亮點，當屬彭懷真出任社會局長，如果一開始就挖出彭懷真，可以少走很多冤枉路；張峯源曾擔任經濟部商業司專委，熟悉政府運作，也了解業界的需求，又當過新北市經發局長，有助於台中拚經濟。

盧秀燕台中市朱立倫

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