蔡英文說紐約辦事處大樓是她買的 扁吐槽：是游錫堃

2019-08-23 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



總統蔡英文日前到台中做「辣台派」開講，提到台灣駐紐約辦事處時說是誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，然後把台灣在紐約的所有國家代表機關全部集中在那裡上班，變成一個地標？「我告訴你，就是我啦！」不過，前總統陳水扁今天在臉書說，2005年10月5日駐紐約大樓正式揭幕啟用時，蔡英文還是不分區立委，蔡就任副閣揆是在2006年1月25日；那棟大樓，是行政院前院長游錫堃任內購入的。

陳水扁指出，根據外交部「駐紐約辦事處購置館舍計畫」，當年計畫期程為2004年7月至2005年3月，蔡英文直到2006年1月25日才擔任當時院長蘇貞昌的副閣揆，不可能經手相關計畫。時任駐紐約辦事處處長夏立言認為，蔡總統恐怕記憶有誤，不然就是幕僚給錯資料。

扁表示，那棟大樓當年是游錫堃擔任閣揆時決定購入；游錫堃說，外交部人員告訴他，地產商估計該大樓現值大約45億元台幣。事過13年，與當年花14億元購入，另加裝修費花3億元，增值整整是原價的二倍。

扁表示，游錫堃說原先要購買時因部會之間看法不同而延宕下來，要感謝「阿扁總統」的知遇之恩，讓他（游）有機會親自決策之外，也感謝當年的財政部長林全、主計處長許璋瑤的支持，也要感謝時任外交部長簡又新、紐約辦事處處長夏立言的勇於任事，尤其夏立言在第一線從找房、議價、購買、裝修、搬遷到啟用，費盡心力辛苦不言可喻。