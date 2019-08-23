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年改大部分合憲 綠委籲國民黨：別拿大法官人數做文章

2019-08-23 19:57聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

司法院大法官會議在今日針對年金改革釋憲案，做出認為大部分條文合憲的781、782、783號解釋文。對此，民進黨立院黨團書記長李俊俋肯定大法官釋憲認定年改法案的合憲性，對於國家在公益必要時得變動法規，以維護退撫基金之存續做出正面解釋。他也提醒國民黨，目前15位大法官其中僅有7位是蔡英文總統提名，別想藉由大法官的人數來做文章。

李俊俋表示，政府年金制度政策最大目標在於，確保國民老年生活不虞匱乏，因此，維持各年金制度永續、延長基金壽命，讓國民退休生活無虞，絕對是首要的社會安全課題，「大法官釋憲案確認年金永續發展的正當性與必要性」。

李俊俋指出，因為高齡化及少子化的趨勢，所得替代率過高、請領年齡太早、平均餘命延長等現象造成退撫基金如冬季水庫般進少出多，必須進行年金改革修法，逐漸把水庫的破洞補起來，此次大法官釋憲案認定多項法令合憲，等同肯定年金改革的正當性與必要性。

李俊俋表示，本次釋憲案最主要法律爭議點在於，年金改革修法是否違反「信賴保護原則」？與公益性之間的關係為何？此次大法官釋憲認定，年改相關法案無涉法律不溯及既往原則，與信賴保護原則、比例原則尚無違背。

對於大法官釋憲指出，公務人員退休金等，應負有隨消費者物價指數變動累積達一定比例時進行調整之義務。李俊俋說，這部分行政院、考試院會再予以討論、研議。

李俊俋同時提醒，目前15位大法官其中僅有7位是蔡英文總統提名，國民黨不要想藉由大法官的人數來做文章，社會也不會認同少數在野黨人士為了選舉考量恣意煽動軍公教與政府對立的行為。

民進黨立院黨團書記長李俊俋。圖／本報資料照片
民進黨立院黨團書記長李俊俋。圖／本報資料照片
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大法官釋憲李俊俋

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