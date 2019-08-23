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軍公教年改爭議 「法治國」對上「社會國」

要求馬英九讓道蔡總統？ 府：並無此事

2019-08-23 18:08聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統和前總統馬英九今天在金門巧遇。 圖／取自馬英九臉書
蔡英文總統和前總統馬英九今天在金門巧遇。 圖／取自馬英九臉書
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有媒體報導國安相關單位要求前總統馬英九讓道蔡英文總統，總統府發言人張惇涵表示，相關單位已有所說明，並沒有要求馬前總統改道一事。

張惇涵表示，蔡總統是在結束「823六十一週年中樞紀念儀式」上座車後，得到相關回報，在前往下一個行程途中，可能會遇到馬前總統。蔡總統隨即指示，如果在途中有遇到馬前總統，基於禮貌與尊重，就停車並下車與馬前總統致意。

張惇涵說，實際上，現場雖然停留時間不長，但互動氣氛不錯，參與馬前總統活動的年輕朋友也相當熱情，蔡總統也覺得，在象徵國家團結的823這天，能有這個機遇，也是很好的事情。

總統府發言人國安蔡英文

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