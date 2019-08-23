蔡英文視察金門大橋 楊鎮浯提6案盼中央支持

2019-08-23 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



總統蔡英文今天抵金出席「823砲戰61週年」追思祭悼典禮並視察金門大橋工程，為爭取中央支持金門重大且迫切議題，金門縣長楊鎮浯及縣府團隊特研提6項重要議案提請蔡總統支持，蔡英文則收下相關提案，表示將交由相關部會研究參辦。

抓緊蔡英文來金門的良機，楊鎮浯特別將近期金門需求的重要議題，跟蔡英文報告，楊鎮浯在致詞時特別提到，目前金門正處於發展騰飛的階段，包括金門大橋即將於110年中通車，如何利用這個時點，完善規劃烈嶼長遠發展，並善用區位優勢打造電商物流及大健康兩大新興產業。

針對，金門此刻遭遇許多挑戰與問題，包括來自境外的豬瘟、紅火蟻及秋行軍蟲等疫病蟲害、大陸限縮自由行政策導致金門成為旅遊重災區以及地區長期以來醫療品質及資源的匱乏等等；是以，縣府團隊除積極推動相關縣政計畫之執行及爭取外部資源之協助外，也希望透過總統的高度，促成中央資源共同投入，期能在最短時間內，協助解決地區所面臨之新挑戰、舊沉疴，同時帶領金門走向不一樣的明天。