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軍公教年金改革一路走來 釋憲大事記看這裡！

2019-08-23 15:24聯合報 記者林孟潔╱即時報導

蔡英文政府上任後進行軍公教年金改革，抗議衝突不斷，引起外界關注；大法官去年底起受理第一件軍改釋憲聲請案，歷經8個月，今天下午4點將作出釋字781、782、783號解釋，對於軍公教退撫機制未來是否修正，有很大的影響。軍公教年金改革大事記如下：

●2016年5月20日

--蔡英文總統就職演說表示，將召開年金改革國是會議

●2016年6月8日

--行政院成立年金改革辦公室

●2017年8月9日

--立法院三讀通過公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例

●2018年6月21日

--立法院修正公布陸海空軍軍官士官服役條例

●2018年7月1日

--軍公教年金改革正式施行

●2018年7月13日

--許益財等168人提出公教年改釋憲案，大法官決議不受理

●2018年8月10日

--新北、苗栗、南投、花蓮、金門、連江等6縣市政府提出教師年改釋憲案，大法官決議不受理

●2018年11月20日

--江啟臣等38名立委提軍人年改釋憲案，大法官決議受理

●2018年5月2日

--江啟臣等38名立委提公職、教職年改釋憲案，大法官決議受理

●2018年12月4日

--大法官召開軍改釋憲說明會

●2019年5月9日

--台北高等行政法院提出公職、教職年改釋憲案，大法官尚未決議是否受理

●2019年5月15日

--大法官召開公、教年改釋憲說明會

●2019年5月31日

--4萬2777位民眾聲請軍公教年改釋憲案，大法官決議不受理

●2019年6月24日

--大法官針對軍改釋憲案進行言詞辯論

●2019年6月25日

--大法官針對公、教年改釋憲案進行言詞辯論

●2019年8月23日

--軍公教年改釋憲案結果出爐，大法官公布解釋

資料來源／聯合知識庫

軍公教年改釋憲案今天將公布解釋。本報資料照片
軍公教年改釋憲案今天將公布解釋。本報資料照片
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大法官釋憲年改

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