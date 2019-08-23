結果將出爐！不只立委 超過4萬人聲請年改釋憲現況揭曉

2019-08-23 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



司法院大法官受理38名在野立委聲請解釋陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休資遣撫卹法和公立學校教職員退休資遣撫卹法部分條文違憲疑義案，先前分別舉辦說明會、言詞辯論，而軍公教年改釋憲案今天將公布解釋。

軍公教年改釋憲案今天下午公布解釋。本報資料照片 分享 facebook

然而，聲請釋憲的不只有立委，包括民眾、法院和縣市政府都曾為了軍公教年改向大法官聲請釋憲，總共有18件，聲請人數共多達上萬人，至今大法官受理立委聲請的3件釋憲案，其餘多為不受理。以下為大法官處理年改釋憲聲請案現況

●2018.07.13

許益財等168人提出公教年改釋憲案，4件

結果：因未窮盡審級救濟程序，大法官決議不受理

●2018.08.10

新北、苗栗、南投、花蓮、金門、連江等6縣市政府提出教師年改釋憲案，5件

結果：因非地方自治事項，未經上級機關層轉，不符合聲請資格，大法官決議不受理

●2018.11.20

江啟臣等38名立委提軍人年改釋憲案，1件

結果：大法官受理，經言詞辯論，2019.08.23公佈解釋

●2018.05.02

江啟臣等38名立委提公職、教職年改釋憲案，2件

結果：大法官受理，經言詞辯論，2019.08.23公布解釋

●2019.05.09

台北高等行政法院提出公職、教職年改釋憲案，2件

結果：尚未決議是否受理

●2019.05.31。

4萬2777位民眾聲請軍公教年改釋憲案，4件

結果：大法官決議不受理

資料來源／司法院