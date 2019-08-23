「學姊」還沒打算入民眾黨 只有三分意願選立委

2019-08-23 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市政府副發言人、人氣「學姊」黃瀞瑩今在《POP搶先爆》接受主持人邱明玉專訪，對於入黨、選不選立委，「學姊」說，目前還沒入黨，至於選立委的意願，若以一到十，她只有三到四分的意願選。

台北市政府副發言人、人氣「學姊」黃瀞瑩今在《POP搶先爆》接受主持人邱明玉專訪。圖／《POP搶先爆》提供 分享 facebook

對於不入柯文哲的民眾黨，是否會尷尬？黃瀞瑩說，其實她周邊的同事，不是每個都入黨，也沒有強迫，外界說民眾黨的黨員都是市府裡的人，其實倒是沒有。

至於未來是名列不分區，還是去戰區域立委，黃瀞瑩仍說，一貫回答還是現在沒有想這麼多，把副發言人工作做好，主持人問，要不要選，若以一到十分，會算幾分，她說，工作重心在副發言人上，所以只有三、四分。主持人再問，所以不是沒有想過，黃說，但仍把重心放在副發言人工作。

被問到立委的名單，黃瀞瑩說，像今天的郭柯王會面，柯市長也還沒想這麼多，可以要忙完郭柯王搞定再說，但柯有說，名單開出來是要專業人士，例如商業，在某領域有專長，可送進立法院，替某些領域的人發聲，但詳細規畫名單還沒有討論。

對於郭柯王今天首度同框，黃瀞瑩被問到，上次在桃園預定要合體，外傳是因柯放話而破局，黃瀞瑩認為那是之前合作經驗沒這麼多，有磨合期，信任感需要互相培養，上次是宗教性活動，柯自己定調順其自然 。至於專訪會不會提醒柯的不要亂說話？ 黃說，有強調用字的精確度，但有什麼就說什麼，是他一貫的風格。

另被問到柯文哲現在準備選總統？有感覺備戰 ？黃瀞瑩說，她感覺到應該先是柯把市政做好，希望中央協助，有人在中央幫忙發聲、處理，例如基隆輕軌、雙子星大樓等，中央多給協助，把台北市政做好，對國家也會更好 所以柯現在應該是想做好市政，主持人追問，柯是排除自己參選？「學姊」則賣關子說，「大家繼續看下去」。