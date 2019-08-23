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是否代表民眾黨選立委 黃瀞瑩：做好發言職優先

2019-08-23 14:11中央社 台北23日電

北市府副發言人黃瀞瑩是否代表民眾黨參選立委，備受關注。 聯合報系資料照
北市府副發言人黃瀞瑩是否代表民眾黨參選立委，備受關注。 聯合報系資料照
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台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩今天接受廣播節目專訪，被問及是否代表台灣民眾黨參選立委，她表示外界一直在討論，多少會思考，但目前以做好發言工作為先。

台北市政府副發言人黃瀞瑩今天接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉訪問，被問及加入台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨一事，她表示，她也是消息曝光才知道，在籌備過程中就上繳身分證入黨。

「想說如果成立一個政黨、如果有人可以把柯文哲理念帶進國會或中央，可以做更多事，所以我就把身分證拍給他然後入黨」，黃瀞瑩說，有人認為民眾黨是「市府黨」，這說法有些過了，111名創黨黨員中也沒有都是市府的人。

外界關注黃瀞瑩將來是否代表民眾黨參戰不分區或是士林北投區立委，黃瀞瑩表示，沒想那麼多，目前就是先把副發言人的工作做好。

邱明玉要黃瀞瑩以1至10分為投入立委選戰的意願打分數，黃瀞瑩說「大概3、4分吧」，因為這件事大家一直在討論，多少會思考一下，但重心還是在發言職上。

邱明玉追問「3、4分，就代表想選囉」，黃瀞瑩回「如果要這樣說的話，就只有0跟1的選擇了」。

對於柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平的結盟，黃瀞瑩指出，柯文哲目前還是以市政工作為重點，「外界太多解讀了，看政治時不要這麼複雜」，而所謂的結盟就是順其自然，如果台灣有機會讓這組合出現就代表有需求。

而18日的「桃園三結義」最後未成，黃瀞瑩表示，幕僚之間需要磨合、培養信任，柯文哲的態度也是順其自然，破局等傳言或猜忌不太需要，例如今早的八二三紀念活動就圓滿結束。

柯文哲粉絲專頁持續掉粉中，黃瀞瑩表示，他們都有向柯文哲報告，柯文哲覺得組黨一事可能讓過去支持者有很多聲音，而他的兩岸論述或做法也讓很多人有不同感覺。黃瀞瑩強調，民眾黨還在草創期，希望能將柯文哲的公開透明等理念帶進中央。

至於柯文哲是否參選2020總統，黃瀞瑩僅表示「這個就繼續看下去」。

黃瀞瑩柯文哲台灣民眾黨2020選舉2020選舉台北市立委

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