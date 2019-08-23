【重磅快評】郭台銘參選底定？一個戰略陷阱橫亙於前

2019-08-23 13:52 聯合報 記者主筆室╱即時報導



郭台銘、柯文哲、王金平桃園不結義，八二三結義；總統大選，郭台銘已勢在必行，但兩黨政治的中間夾縫，是否已開闊到了足夠誕生一位總統，依舊是一個巨大的問號！

如今的情況，近眼瞧是雲山霧罩、不見桑榆，但放遠些看，卻可一言以蔽之：藍營正以去年一次次的戰術勝利，為自己創造了一個巨大的戰略陷阱，郭台銘只要宣布參選，大夥兒就一齊掉進這個戰略陷阱了。

無論是有意無意，去年民進黨劃出了一大片的政治真空區域，讓國民黨長驅直入，禿子、漢子與燕子，都以十萬票級別的勝差，擊敗綠將，原來早已奄奄一息的國民黨竟然囊括十五席縣市長；無論是空汙、同婚、一例一休、軍公教年金，社會累積的怨恨與憤怒，一次宣洩完畢。

而國民黨的性格是，落難時軍心渙散、人走茶涼；天上掉下來一個勝利後，卻心花怒放、爭先恐後。大勝後的政治形勢，自然就是每一個人都躍躍欲試，自以為是倚天劍、屠龍刀，號令天下、莫敢不從，於是初選爆炸，終釀成歷史奇觀。

這個巨大的戰略陷阱即在此，曾經萬夫所指的執政者藉由有意無意騰出來的戰術失利，從泥淖中走了出來，社會積怨利空出盡，「爛菜」化成了「辣台妹」；但被勝利沖昏頭的在野黨，卻以為大位近在咫尺，於是兄弟鬩牆、分外歡快；白進紅出、在所不惜。

去年從蘇貞昌、陳其邁到林佳龍，都敗得斯斯文文、瀟瀟灑灑，沒有「走路工抓到了」，也沒有「聯共出賣台灣」，謙謙君子風度令人驚嘆感佩，直到從閣揆到部長都有後路，才不得不讓人揣想，難道這是蔡英文在下一盤很大的棋？

今天這一幕於焉呈現於眾人眼前；蔡英文好整以暇，跑上了太武山，惦惦地瓜分有多少算多少的八二三藍色鐵票；而在台北的八二三公園裡，虎獅狐的三結義，彷彿歃血之盟，更似誓師之會，分裂之勢幾乎底定。

郭台銘參選，知識藍、經濟藍將從此揮別國民黨，張善政率領的國政顧問團，十頭牛的牛車未必拉得回，但柯文哲的白色選票，卻可能早已大幅萎縮，香港反送中抗爭鬧得有多大，白色選票流回給蔡英文大概就有多凶。

一消一長，郭台銘可能侵蝕了韓國瑜的勝選基礎，卻未必能讓自己浮出窒息的水面。籠統而言，郭台銘的勝選必須在藍、綠皆遭唾棄的情境下，於中央衝出奪牌，但往後的形勢卻恐怕是，韓國瑜被黑韓潮流淹沒，但蔡英文卻藉反中抗中重擎方天，並坐收鷸蚌之利。