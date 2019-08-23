再邀卓榮泰對談 徐永明：隨時可談、愈快愈好

2019-08-23 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量黨主席徐永明今日表示，時力在民進黨已提名的區域，會單方面表達善意，暫停徵召作業；盼能再次公開邀請民進黨主席卓榮泰對談，時間、地點、內容和方式完全沒有限制，時程則是愈快愈好。

時代力量黨主席徐永明。攝影／記者蔡晉宇 分享 facebook

徐永明上午受訪時說，剛接下黨主席就遇到民進黨在信義、南松山選區提名立委人選，打破雙方之前會談協議，當然會表示遺憾。他重申，仍願意繼續跟民進黨對談，「隨時都可以談，內容、方式、時間、地點都沒有問題，我準備好了」。他說，會依循前任黨主席邱顯智路線，在「邱規徐隨」的原則下持續與民進黨溝通，請民進黨不用擔心，時力絕對有誠意要談。

徐永明表示，雖然黨內早先有支持秘書長陳孟秀投入台北市第三選區參選，對戰現任國民黨立委蔣萬安的規劃，但目前會暫緩徵召參選人的提名作業，以對民進黨釋出最大善意。

對於昨日發言被外界解讀為向民進黨「開戰」，徐永明解釋，「還好吧，深表遺憾跟開戰還是有一點距離」。他稱，接下來會進行跟社民黨、一邊一國行動黨和綠黨等第三勢力政黨的拜會請益之旅，與藍綠之外的第三勢力小黨應結盟合作，在沒有衝突的選區考慮互相支持。

但稍早徐永明也透過時代力量中央黨部，發出新聞稿批評，日前民進黨羅文嘉秘書長認為時代力量在汐止選區的轉戰布局，等同拱手讓給國民黨的說法，並不恰當也不尊重。徐永明強調，時力汐止選區的參選人賴嘉倫不只有國會辦公室主任的豐厚歷練，在地方的耕耘也非常努力扎實，希望各政黨能互相尊重。