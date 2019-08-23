林智堅拜會AIT酈英傑 同框同POSE引發網友熱議

2019-08-23 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市長林智堅昨晚在臉書PO上與AIT美國在台協會處長酈英傑的合照，兩人不約而同西裝配上紅領帶，雙手抱胸俏皮笑容，原來林智堅受AIT邀請拜訪酈英傑並參訪內湖新館，兩人自然的同框照引網友熱議，「服裝禮儀合適、笑容可掬合適、雙手默契合適」、「正確的外交合照！」

林智堅昨參訪AIT內湖新館，稱讚AIT新館建築美侖美奐，「酈處長辦公室向窗外看，碧山巖的風光如此明𣈲」，林智堅說，酈英傑上任後致力增進台美的安全合作、經濟與商業關係，協助增進台灣在全球社會的角色，他參訪AIT是對深化雙方產業交流交換意見。

林智堅說，酈英傑今年兩度造訪新竹市，3年多來台美產業合作交流密切，美國尖端企業包括Google、微軟、Amazon AWS等都來台設立研發或創新中心，新竹市為台灣矽谷，並與中油、台肥國營事業合作，規畫36公頃竹科X產業園區，已有美商英特爾等進駐，盼美商踴躍投資竹市，因應經貿局勢的變化，市府也將傾力協助企業多元布局。

網友對林智堅、酈英傑的合照特別感興趣，兩人服裝、姿勢看起來默契十足，呈現自然互動，讓網友討論「這才是正確的外交合照」、「重點是服裝正確」、「穿西裝是基本禮貌」、「感謝AIT處長示範美國人的外交禮儀」。