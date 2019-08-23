軍公教年改釋憲 3案爭點繁複

2019-08-23 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



大法官受理軍、公、教聲請年改釋憲，爭點繁複但內容相仿，尤其公、教問題重疊性更高。這三號解釋標的很多，也是釋憲史上罕見，同時也形同是對退撫新制的檢視。

行政院政務委員林萬億。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●軍改爭點題綱為：

1.陸海空軍軍官士官服役條例第3條條文名詞定義、第26條第2項第1款、第2款條例修正施行後，退伍金、退休俸、贍養金給與基準規定，是否違反法律不溯及既往原則？侵害受規範對象之財產權？

2.條例第26條第3項及第46條第4項第1款有關條例施行後的過渡期間內，扣減受規範對象退除給與優惠存款利息規定，因而減少其退除給與，是否違反法律不溯及既往原則？信賴保護原則？比例原則？

3.條例第26條第4項後段有關原支領金額低於少尉一級本俸及專業加給合計數額（即最低保障金額）者，按原支領金額支給規定，是否違反憲法第15條保障人民生存權、第18條服公職權意旨？

4.條例第29條第2項提高現役人員退休撫卹基金撥繳費用率基準的規定，是否違反法律不溯及既往原則？侵害現役人員財產權？

5.條例第34條第1項第3款規定，停止就任或再任私立大學專任教師且每月支領薪酬總額超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額（即公務人員最低保障金額）的受規範對象領受退休俸或贍養金，是否侵害受規範對象之平等權、工作權、財產權？

6.條例第46條第5項規定，於條例施行後第11年返還經調降不再給付優存利息部分的本金，是否侵害受規範對象財產權？

7.條例第47條第3項有關條例施行後，一次結清、給付年資補償金後，不再給付月補償金規定，適用於原已領取月補償金的退除役人員，是否違反法律不溯及既往原則？信賴保護原則？又，條例第47條第3項與條例第26條第3項的關聯如何？是否影響條例第47條第3項合憲與否的判斷？（註：國防部2018年7月9日國資人力字第1070001907號函稱：月補償金之發放作法已改依條例第26條第3項規定辦理）

8.條例第54條第2項將結餘的優惠存款利息挹注退撫基金規定，是否違反同法第29條第1項「政府負最後支付保證責任」規定，侵害受規範對象的財產權？

●公改題綱則是：

1.公務人員退休資遣撫卹法第4條名詞定義、第18條自願退休資格、第36條條例施行後就退休所得中優惠存款的計息規定，是否違反法律不溯及既往原則？侵害受規範對象的財產權？

2.第37條、第38條有關條例施行前（後）退休者，每月退休所得，不得超過各年度退休所得替代率上限；於條例施行後的月退休所得不得逾越第37條附表三依服務年資核定的所得替代率上限計算金額規定，是否違反法律不溯及既往原則？信賴保護原則？比例原則？

3.條例第39條第1項扣減每月退休所得順序的規定，是否違反信賴保護原則？比例原則？

4.條例第7條提高現職人員退休撫卹基金撥繳費用率基準的規定，是否違反法律不溯及既往原則？侵害現職人員的財產權？

5.條例第39條第2項但書，有關原金額原即低於最低保障金額（即公務人員委任第一職等本俸最高級的本俸額與該職等一般公務人員專業加給合計數額）者，依原金額支給的規定，是否違反憲法第15條保障人民生存權、第18條服公職權意旨？

6.條例第77條第1項第3款規定，停止就任或再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資的受規範對象領受月退休金，是否侵害受規範對象之平等權、工作權及財產權？

●教改題綱為：

1.公立學校教職員退休資遣撫卹條例第4條名詞定義、第19條自願退休資格、第36條條例施行後就退休所得中優惠存款的計息規定，是否違反法律不溯及既往原則？侵害受規範對象的財產權？

2.條例第37條、第38條有關條例施行前（後）退休者，每月退休所得，不得超過各年度退休所得替代率上限；於條例施行後之月退休所得不得逾越第37條附表三依服務年資核定的所得替代率上限計算金額規定，是否違反法律不溯及既往原則？信賴保護原則？比例原則？

3.條例第39條第1項扣減每月退休所得順序的規定，是否違反信賴保護原則？比例原則？

4.條例第8條提高現職人員退休撫卹基金撥繳費用率基準的規定，是否違反法律不溯及既往原則？侵害現職人員之財產權？

5.條例第39條第2項但書，有關原金額原即低於最低保障金額（即公務人員委任第一職等本俸最高級之本俸額與該職等一般公務人員專業加給合計數額）者，依原金額支給的規定，是否違反憲法第15條保障人民生存權、第18條服公職權意旨？

6.條例第77條第1項第3款規定，停止就任或再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資的受規範對象領受月退休金，是否侵害受規範對象平等權、工作權及財產權?