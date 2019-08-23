帥照被爆後林右昌減肥大作戰 下周開始夜跑

2019-08-23 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌年輕帥照被妹妹爆料貼在網路社群，被網友讚爆顏值打趴一堆男星，也引發政治人物爭先貼出舊照風，引發話題，但現在已發福網友要市長減肥。林右昌宣布給他3個月時間減重後，今天他首次在臉書上表示，感謝大家幫忙回憶起年輕時候的模樣，最近開始調整飲食和運動，並說27日晚上8點將和辦公室的同仁，一起到東岸商場的頂樓夜跑。

林右昌在臉書表示，最近收到來自許多市民及網友的來信，也有不少人對也的健康特別關心，謝謝大家幫他回憶起年輕時候的模樣，他也在幕僚的建議之下，開始調整飲食和運動，接下來3個月的時間，他邀請大家與也一起運動。

林右昌把運動的日期訂出來，決定在下周二27日晚上8點，他將和辦公室的同仁，一起到東岸商場的頂樓夜跑，歡迎大家一起跟他運動。

林右昌說，他要花3個月時間進行瘦身大作戰，要市民一起來健身、慢跑，並表禦這只是第一場 ，之後還有，將會持之以恆。日前他上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」時，主持人問林右昌要不要減到18歲時的65公斤，林右昌說，努力減，但減到多少沒有把握。