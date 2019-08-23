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死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

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相隔11年再申報財產 蘇貞昌存款增逾2000萬

2019-08-23 12:14聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

監察院今日公布最新一期廉政專刊，行政院長蘇貞昌夫婦申報存款3172萬元、土地5筆、建物1筆、無負債；行政院副院長陳其邁夫婦申報存款349萬元、土地1筆、建物1筆、汽車1輛，另有債務1644萬元及事業投資200萬元。

監察院今日出刊第152期廉政專刊，公布包括蘇貞昌、陳其邁等121人次之財產申報資料，以及訴願決定書。根據申報內容，蘇貞昌夫婦共有存款3172萬4659元、繼承土地5筆、屏東縣屏東市建物1筆、TOYOTA汽車1輛，無債務。

行政院院長蘇貞昌（右）申報存款是行政院副院長陳其邁（左）的近十倍之多。攝影／記者...
行政院院長蘇貞昌（右）申報存款是行政院副院長陳其邁（左）的近十倍之多。攝影／記者蘇健忠
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蘇貞昌上次揭露財產資料可追朔到2008年代表民進黨參選副總統時，前次以公職人員身分申報則是2006年擔任扁政府行政院長期間。2008年蘇貞昌夫婦共申報土地6筆、建物2筆、存款727萬餘元；2006年則申報土地6筆、建物2筆，存款1496萬餘元；從2008年至2019年，蘇貞昌夫婦存款增加了逾2000萬元。

陳其邁夫婦則有存款349萬9778元、高雄市左營區土地1筆、高雄市左營區建物1筆、本田HONDA汽車1輛、有價證券104萬3963元，其妻吳虹開設的吳虹婦產科診所則申報為投資事業共200萬元，另有1644萬4801元的債務。

此外，教育部長潘文忠夫婦申報存款共434萬元、裕隆汽車1輛，新北市板橋區土地3筆及新北市板橋區建物1筆，另有債務1596萬元。

蘇貞昌債務

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