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影／盧秀燕團隊大換血 中市府：下周二正式宣布

2019-08-23 12:13聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市盧秀燕大幅度調整市府團隊，台中市新聞局長吳皇昇今早說，人事調整是確定的，但調整幅度與名單？盧秀燕市長下周二會正式對外宣布。據了解盧秀燕向新北市前市長朱立倫借將，吳皇昇說，有些政務官的階段性任務已完成，新團隊會提升作戰能量，更適才適所。

盧秀燕上任8個月，重新盤點團隊名單，她延攬朱立倫競選發言人朱康震擔任政務副秘書長、新北市前經發局長張峯源任台中市經發局長；盧也說動東海大學社工系副教授彭懷真出掌社會局，現任新聞局長吳皇昇調研考會主委，遺缺由媒體人黃國瑋出任。

這波人事調整共5人，加上本周已發布派令的前市長胡志強任內的副市長、現任駐蒙古代表黃國榮，入府擔任副秘書長，盧團隊換血多達6人，震撼台中府會圈。盧秀燕今早陸續約談相關首長，為團隊調整佈局。

吳皇昇說，台中市政府調整人事是確定的，至於調整幅度、名單，盧秀燕市長下周二市政會議上會正式宣布；市府團隊都已經上軌道，根據內部滾動式民調，支持度與滿意度都在提升，這波調整要打造更堅強、更能提升作戰能量的團隊。

吳皇昇說，外傳所謂朱市長的人選，主要是搜尋更多對台中政務有幫助的政務官，在台中的政務官階段性任務完成，讓大家更適才適所，在自己的崗位做好事情。

台中市長盧秀燕大幅度調整6名首長人事，新聞局長吳皇昇說，人事調整是確定的，但確定...
台中市長盧秀燕大幅度調整6名首長人事，新聞局長吳皇昇說，人事調整是確定的，但確定名單下周二市長會親自公布。圖／台中市新聞局提供
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盧秀燕台中市民調

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