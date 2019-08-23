幕後／雙英金門相會 國安原本要馬英九讓道蔡英文

2019-08-23 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



雙英在金馬巧遇，自然互動。取自馬英九臉書 分享 facebook

今天的金門很熱鬧，前總統馬英九在臉書曝光雙英互動45秒的影片，蔡英文總統對馬說「看起來你不錯，加油」。鏡頭前兩人自然互動，但據了解，國安單位事前如臨大敵，一度考量強化道路管制，錯開前後任總統會面，甚至透過各種管道，以維安考量為由，「要求馬改道或調動行程，避開蔡的行程」。

前後任總統都到金門，且行程安排一前一後都在太武山，蔡總統要搭車上山時，馬英九一行正在步行下山，蔡總統從車隊上下來，與馬英九握手打招呼，一旁學員大喊「大九學堂歡迎總統」，蔡英文也詢問學員是從台灣本島來的還是在地人？蔡總統對馬英九表示，「看起來你不錯，加油」，隨即結束寒暄，搭車離去。

雙英會互動自然，但背後有一段維安插曲，對此，馬前總統辦公室證實，金防部、金門縣警察局等國安單位，確實一直透過管道，希望馬能改變原本帶學生在太武山健行的行程。國安單位不僅要求馬要避開蔡的車隊，還以蔡在太武山上的行程有動員英粉等綠營支持者聚集、怕會對馬造成困擾等安全理由，要馬改道避開。

對於國安單位一再要求，馬辦也很不解，「卸任總統會對現任總統造成什麽樣的維安滋擾？」蔡總統搭車上山，馬帶學生步行下山，遇到就打招呼，學生還拉布條歡迎蔡總統。事實證明，兩邊都很和樂，不知道國安單位說的維安顧慮是什麽；至於有英粉聚集怕會對馬前總統不利所以要改道等理由，更是匪夷所思。

馬辦表示，馬前總統目前正帶著馬英九基金會的學生營隊在金門參訪。今天是823砲戰61周年，馬前總統一早就帶學生前往太武山健行並至忠烈祠致祭，緬懷當年那些為國犧牲的先人烈士。