823戰役61週年紀念雙英巧遇 馬幽默：沒有打起來

2019-08-23 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



國防部今天在金門太武山公墓舉行「八二三戰役61週年」公祭，包括總統蔡英文、前總統馬英九一前一後參加，各單位原本煞費苦心，「技巧性」錯開兩人，沒想到兩人還是在太武山上意外「巧遇」，成為另類的「雙英會」。

馬英九一早8點多就先帶著「大九學堂」30多人用步行，爬上太武山，在小英結束公祭後，馬英九隨後也到場上香、獻花祭祀「八二三」陣亡官兵。

針對蔡英文來參加八二三61週年公祭，馬英九表示，蔡英文能來向陣亡將士致敬是一件好事情、是進步的作法。

馬英九提到，八二三戰役對我們太重要，這場戰役國軍與百姓有太多人死亡，所有中華民國的領導人有機會都應該來參加；對於媒體詢問，小英是否晚了一年才來，馬英九則緩頰的說，去年來會更好，但今年能來，是件好事，他給予肯定。

針對金門民眾倡議「八二三應該比照二二八放假」，馬英九認為，國定假日影響的範圍太廣，很多節日都是如此，「只紀念不放假」是比較好的作法。

正當記者要結束採訪，馬英九忽然「自爆」在太武山上的「毋忘在莒」巧遇蔡英文，還幽默的說兩人「沒有打起來」，彼此握手致意，蔡英文還與「大九學堂」的學員合影。

相較去年八二三戰役盛大週年紀念活動，綠營人士全缺席，卻在隔天傳出副總統陳建仁帶著全家人來金門旅遊，引來當地居民的一陣撻伐，前議員陳滄江甚至還為此退出民進黨。

這是蔡英文首次參與八二三公祭，引起金門地方的熱議，有民眾就質疑，去年60週年沒來，今年會來，明顯是選舉考量。