紀念八二三 蔡英文：守護中華民國台灣一步都不退讓

2019-08-23 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天到金門太武山忠烈祠主持八二三戰役61周年公祭暨追思活動，她表示，八二三的精神就是台澎金馬是生命共同體，國人團結，國家一體。蔡總統也強調，「當我們紀念八二三的時候，不要忘記八二三的精神，要守護中華民國台灣，一步都不會退讓」。

蔡總統總統上任後首度到金門太武山公墓，主持八二三戰役公祭暨追思活動，國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、陸軍司令陳寶餘上將等人，陪同蔡總統向殉國的國軍將士上香與獻花，表達哀悼與緬懷。

蔡總統在會後表示，61年前先人，不分先來後到、不分族群、不分軍民歷經八二三砲戰與試驗，共同守護中華民國台灣，沒有當年八二三的浴血奮戰，就沒有自由民主的中華民國台灣。

蔡總統表示，八二三的精神就是台澎金馬是生命共同體，國人團結，國家一體，現在必須守住這個得來不易、自由民主的台灣與生活方式，以及共同捍衛中華民國台灣的主權。

蔡總統說，和平需要國防，國際局勢瞬息萬變，「我們有決心與信心保護與守護台灣民主、自由與主權」，且會對區域和平穩定做出貢獻，相信每一個人都是國軍的後盾，有了堅實的國防，「我們勇敢自信站在民主自由的最前線」。