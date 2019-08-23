馬籲接受九二共識 蔡英文：沒排斥與中國打交道
今天是八二三戰役61周年，蔡英文總統與前總統馬英九都到金門參加追思紀念活動。針對馬英九昨呼籲執政黨，趕快接受九二共識，恢復兩岸交流。蔡總統今天說，從來沒有排斥跟中國打交道，也很願意跟中國坐下來談。不過現在面臨的新情勢是，中國要把一國兩制強加在台灣身上，「我們就必須將台灣人的意志凝結起來」。
馬英九昨天表示，執政黨趕快接受九二共識，然後恢復兩岸的交流，否則的話要怎麼跟大陸改善關係，畢竟不管跟美國買再多武器，最後還是要跟大陸打交道的。
蔡總統上午在金門受訪時回應，「我們從來沒有排斥跟中國打交道，也很願意跟中國坐下來談」。不過，現在面臨的新情勢是，中國要把一國兩制強加在台灣身上，「我們就必須將台灣人的意志凝結起來，也必須有足夠的國防，來強化信心與確保台海的和平」。
美國對台出售F-16V戰機，大陸國台辦批民進黨寡廉鮮恥，蔡總統說，「中國算是失言了」，加強自我防禦能力，讓民主自由生活方式可以確保，本來就是正當性很高的事，期待中國能做一個好鄰居。
被問及來金門是否也有選戰考量，蔡總統說，今天來這裡是她的既定行程，今年1月2日後，台灣面對的是一個新情勢，中國提出一國兩制台灣方案，也強推這個方案給台灣人民。相信所有台灣人都覺得這不是可接受的事，「我們更要團結起來，共同守護民主自由的生活方式。尤其看到現在香港人民追求自由民主，我們應更加珍惜現有的民主自由生活方式」。
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