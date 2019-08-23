馬籲接受九二共識 蔡英文：沒排斥與中國打交道

2019-08-23 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



今天是八二三戰役61周年，蔡英文總統與前總統馬英九都到金門參加追思紀念活動。針對馬英九昨呼籲執政黨，趕快接受九二共識，恢復兩岸交流。蔡總統今天說，從來沒有排斥跟中國打交道，也很願意跟中國坐下來談。不過現在面臨的新情勢是，中國要把一國兩制強加在台灣身上，「我們就必須將台灣人的意志凝結起來」。

馬英九昨天表示，執政黨趕快接受九二共識，然後恢復兩岸的交流，否則的話要怎麼跟大陸改善關係，畢竟不管跟美國買再多武器，最後還是要跟大陸打交道的。

蔡總統上午在金門受訪時回應，「我們從來沒有排斥跟中國打交道，也很願意跟中國坐下來談」。不過，現在面臨的新情勢是，中國要把一國兩制強加在台灣身上，「我們就必須將台灣人的意志凝結起來，也必須有足夠的國防，來強化信心與確保台海的和平」。

美國對台出售F-16V戰機，大陸國台辦批民進黨寡廉鮮恥，蔡總統說，「中國算是失言了」，加強自我防禦能力，讓民主自由生活方式可以確保，本來就是正當性很高的事，期待中國能做一個好鄰居。