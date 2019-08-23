影／郭柯王同台 敬禮握手合照樣樣來

2019-08-23 10:27 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘與國民黨立委王金平、台北市長柯文哲今天上午參加由台北市府舉辦的「八二三61周年音樂饗宴」，打破破局傳聞，鐵三角正式在媒體面前同框。