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影／郭柯王同台 敬禮握手合照樣樣來

2019-08-23 10:27聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘與國民黨立委王金平、台北市長柯文哲今天上午參加由台北市府舉辦的「八二三61周年音樂饗宴」，打破破局傳聞，鐵三角正式在媒體面前同框。

郭台銘、王金平、柯文哲三巨頭不但比鄰而坐，三人更是在媒體面前大方合照，又是舉手禮、又豎大姆手指，最後還應媒體要求，三人相互握手合照，三人輕鬆的笑容不在話下。雖然今日活動會後不談選舉，但郭台銘、王金平、柯文哲三巨頭在這場活動的肢體語言，已不難讓外界看出未來的動向。

鴻海創辦人郭台銘（中）、台北市長柯文哲（右）、立法院前院長王金平（左）上午一同出...
鴻海創辦人郭台銘（中）、台北市長柯文哲（右）、立法院前院長王金平（左）上午一同出席台北市政府舉辦的八二三砲戰紀念活動，「郭柯王」三人終於同框，郭柯二人在席間還不時交談，氣氛相當融洽。記者杜建重／攝影
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鴻海創辦人郭台銘（中）、台北市長柯文哲（左）、立法院前院長王金平（右）今天上午一...
鴻海創辦人郭台銘（中）、台北市長柯文哲（左）、立法院前院長王金平（右）今天上午一同出席台北市政府舉辦的八二三砲戰紀念活動，郭柯王三人在媒體面前大方合照，又行舉手禮、又豎大姆手指，最後應媒體要求，三人更是相互握手合照，輕鬆的笑容不在話下。記者杜建重／攝影
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郭柯王三人在媒體面前大方合照，行舉手禮、又豎大姆手指，最後應媒體要求，三人更是相...
郭柯王三人在媒體面前大方合照，行舉手禮、又豎大姆手指，最後應媒體要求，三人更是相互握手合照，輕鬆的笑容不在話下。記者杜建重／攝影
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柯文哲郭台銘王金平

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