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譏韓國瑜英文 王定宇敬輓賀新人又被拿來酸

2019-08-23 09:35聯合報 記者鄭媁╱即時報導

民進黨立委王定宇在臉書發文，酸高雄市長韓國瑜的「晶晶體」英文。國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書反嗆，王定宇連中文都爛到用「敬輓」來祝福新人，也忘了蔡英文連「泰國」的英文都拼錯，竟還敢厚顏笑韓？

韓國瑜日前受邀至台北市美國商會專題演講，在前2分鐘開放演講中，韓國瑜用中英文夾雜的方式，說了一段他學生時代在美僑俱樂部打工的往事。

黃子哲說，其實韓國瑜是東吳大學英文系畢業，英語能力應該不差，之前去美國哈佛大學演講時，也全程用英文。這次在美國商會演講，選擇用一段中英文穿插方式，或許是故意的，聽起來確實有些怪趣，也有網友形容是「晶晶體」(名媛李晶晶喜歡用中英文夾雜交談)。

黃子哲批，王定宇見機不可失，立即模仿雙語參雜的方式狠酸說，韓國瑜的英語非常好笑，演講很高深，場內、外的人都聽不懂。其實絕大部分的「人」，應該都聽得懂。但王定宇過去送給結婚新人的花圈，上面寫著「百年好合」，下方落款卻把敬賀寫成「敬輓」，大觸新人霉頭。像王這種天賦異稟的鬼才，恐怕才會有聽不懂的症狀出現。

此外，黃子哲提到，泰王蒲美蓬前年10月辭世時，蔡英文親赴泰國駐台經貿辦事處的追思會場致哀，但留言卻拼錯泰國英文國名，把「Thailand」寫成「Tailand」。他譏，若王定宇若要笑韓國瑜的英文不好，那蔡英文豈不是可以得到國際笑話冠軍了?

黃子哲說，韓國瑜中英文夾雜不可怕，若民進黨派蔡英文與王定宇搭檔參選正、副總統，一個拼錯英文，一個寫錯中文， 無論喜事喪事都惡搞，二人聯手詛咒新婚夫妻，並搞垮外交，這種國安問題，才真正令人驚悚萬分。

圖取自黃子哲臉書
圖取自黃子哲臉書
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韓國瑜王定宇黃子哲蔡英文

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