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「館柯會」時間敲定 館長保證問這7題

2019-08-23 03:29聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

館長陳之漢日前在直播中表示，看不懂台北市長柯文哲近來一連串的政治操作與未來動向，甚至批柯，以前是100分現在只剩60分。對此，柯也透過幕僚聯繫館長，表示願意上直播親自說分明。作家苦苓則在臉書列出7項問題，盼館長代替網友問清楚柯文哲；館長昨晚也做出承諾表示，「會！我會問，7個問題我幫你記起來了。」同時預告「館柯會」合體時間已經敲定在28日晚上。

苦苓日前臉書貼文表示，希望館長能問柯文哲7個關鍵問題，分別是「最近一次和旺中集團總裁蔡衍明見面是什麼時候？查到日曆了嗎？」、「兩個人談了些什麼？是歡而散還是不歡而散？」、「之前十幾次的見面，是你主動還是蔡董主動邀約？」、「你答應過蔡董講哪些話？有包括『兩岸一家親』嗎？」、「你不答應蔡董講的是哪些話？後來有聽到韓國瑜講的是哪些話？」、「為了什麼原因、什麼時間開始，蔡董「變心愛別人」、改挺韓國瑜了？」、「你和蔡董及國台辦曾經三方會談、共商什麼大計嗎？有成功嗎？」

苦苓的問題中提到關於兩岸、見面時間點、見面原因和最後結果等問題，希望館長能一一向柯問清楚。苦苓也喊話「其實這是我自己最想問，相信也是大家最想知道的，就麻煩館長了，相信你一定不會讓柯文哲矇混過關」。館長則承諾「會！我會問，7個問題我幫你記起來了。」

館長陳之漢（右）將在28日晚間合體台北市長柯文哲（左）直播。圖／取自館長臉書
館長陳之漢（右）將在28日晚間合體台北市長柯文哲（左）直播。圖／取自館長臉書
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館長柯文哲韓國瑜

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