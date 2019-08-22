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扁看名嘴：有幾位拍胸脯保證柯P絕對不可能連任 結果…

2019-08-22 23:46聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁今天臉書「新勇哥物語」對政論節目、名嘴、民調、電視選舉開票表達看法，批判一些名嘴、政論節目的選情分析即便與結果不一，也未見向大眾道歉；並提到以前還有媒體計票計到比候選人實際得票數還高，也是一句道歉的話都沒有。

陳水扁說，同一批所謂名嘴可以在4年前說台北市長柯文哲多好，連屁都是香的；4年後的柯P則什麼都不對勁，有幾位還拍胸脯保證柯P絕對不可能連任。結果船過水無痕，舊節目照上，新節目照開。

他說，如果相信政論性節目所呈現的選情分析，陳其邁、林佳龍、蘇貞昌都贏定了，根本不可能會輸，而且還大輸15萬、21萬、29萬票！也從來沒有看到或聽到錯估選情的媒體向閱聽大眾說聲抱歉。

他憂心去年地方選舉一片樂觀的投票結果，明年總統大選是否可能再歷史重演？

陳水扁還提到2000年總統大選投票前夕，前總統李登輝在官邸告訴來訪的美國資深外交官李潔明，看到7份國民黨送上來的民調結果都說當時國民黨總統候選人連戰會贏，結果連只有23%的得票率。

他表示，2004年總統大選開票過程，有電視台報導轉播國民黨和親民黨合推的「連宋配」遙遙領先對手民進黨「水蓮配」逾5、60萬票，得票數並已衝破700萬票，超過他當年當選的得票數647萬票，結果電視台因為「灌票」，最後不得不再調回來；一般票越開會越多，連宋卻票越開越少，最後以644萬票小輸水蓮配2萬9000票。

扁表示，媒體社論可以有政治立場，媒體老闆也可以表態支持特定對象，但做為社會公器的媒體，仍然要在報導或評論上力求客觀公正。

前總統陳水扁今天臉書「新勇哥物語」對媒體、政論節目、名嘴等有所批評。圖／翻攝陳水...
前總統陳水扁今天臉書「新勇哥物語」對媒體、政論節目、名嘴等有所批評。圖／翻攝陳水扁臉書
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