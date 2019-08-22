批媒體昧著良心做節目 陳水扁憂明年重演九合一歷史

2019-08-22 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前總統陳水扁。圖／翻攝陳水扁臉書 分享 facebook 前總統陳水扁今天透過群組發聲，提到政黨民調作假不稀罕，媒體轉播開票也可能作假，如果相信政論性節目所呈現的選情分析，去年陳其邁、林佳龍、蘇貞昌都贏定了，根本不可能會輸，而且還大輸15萬、21萬、29萬票，他憂心去年地方選舉一片樂觀的投票結果，明年總統大選是否可能再歷史重演？

陳水扁說，2000年總統大選投票前夕，李前總統在官邸告訴來訪的美國資深外交官李潔明，他看到7份國民黨送上來的民調結果都說連戰會贏，結果只拿到23%的得票率，排名第三。原來民調是假的，連對兼黨主席的李登輝總統也敢騙，連戰輸了，卻怪李登輝輔選不力，不但逼迫李登輝辭黨主席，再由敗選的候選人取而代之，把李登輝趕出國民黨。

陳水扁也提到，2004年總統大選開票過程，竟然有電視台報導轉播，國親合連宋配遙遙領先對手民進黨水蓮配超過5、60萬票，得票數並已衝破700萬票，超過阿扁當選的得票數647萬票。結果因為「灌票」作假，最後不得不再調回來，一般票越開會越多，連宋卻票越開越少，最後以644萬票小輸水蓮配2萬9千票。

他表示，當時連宋願賭不服輸，宋楚瑜指控政府作票，否則明明開票領先的贏局最後怎麼會輸掉？一定是阿扁作票，要求全面驗票，還提出二件的選舉官司，結果翻盤無望。最後透過檢調與監委，展開包括紅衫軍之亂在內的一連串政治鬥爭，造成社會嚴重的動盪不安。灌票作假的電子媒體卻連一句道歉的話都沒有。

陳水扁說，媒體社論可以有政治立場，媒調老闆也可以表態支持特定對象。但做為社會公器的媒體仍然要在報導或評論上力求客觀公正，不能為了揣摩上意，或為了貫徹高層的旨意，完全沒有媒體倫理與紀律，一面倒的睜眼說瞎話，昧著良心做節目，「愛之欲其生，惡之欲其死」，毫無是非對錯可言。

陳水扁表示，同一批所謂名嘴可以在4年前說柯P多好，連屁都是香的；4年後的柯P 則什麼都不對勁，有幾位還拍胸脯保證柯P絕對不可能連任。結果船過水無痕，舊節目照上，新節目照開。如果相信政論性節目所呈現的選情分析，陳其邁、林佳龍、蘇貞昌都贏定了，根本不可能會輸，而且還大輸15萬、21萬、29萬票呢，也從來沒有看到或聽到錯估選情的媒體向閱聽大眾說聲抱歉，原來是「無冕王」，阿扁憂心去年地方選舉一片樂觀的投票結果，明年總統大選是否可能再歷史重演。