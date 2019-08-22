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《無罪的罪人》背後，先入為主的狼師想像

今年823最熱鬧 「政治大咖」齊聚金門

2019-08-22 20:58聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

明天就是「823炮戰」紀念日，今年金門好像特別熱鬧，包括前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、前台北縣長周錫瑋等人今天都提前來到金門，加上明天抵達金門的總統蔡英文，「政治人物」群聚金門，讓負責維安的警察也忙壞了，今天在金門的許多重要路口都可看到警察頂著烈日站崗，相當辛苦。

馬英九今天率先抵達金門，帶領「大九學堂」學員參觀金門的重要景點，他表示，第一站選擇到金門，是因為金門的重要性無與倫比，加上今日正好是八二三戰役61週年，別具意義。今天陸續參觀包括擎天廳與古寧頭和平紀念公園，並敲響「和平鐘」，傍晚則參觀金城鎮總兵署，沿途遇到不少民眾大喊「馬總統好」，讓他笑顏逐開。

針對媒體詢問大陸限縮自由行的議題，馬英九認為，大陸應該更慎重些，因為自由行是大陸的民眾了解台灣一個最好的管道，不會跟著團客到處繞，自己可以比較深度的旅遊、了解，這個都是我們兩岸最需要的。而且金門有這麼多豐富的歷史文物的資源，他認為這對陸客的吸引力是無與倫比的。

馬英九也呼籲執政黨，趕快接受九二共識，然後恢復兩岸的交流，否則的話要怎麼跟大陸改善關係，畢竟不管跟美國買再多武器，最後還是要跟大陸打交道的。

馬英九與呂秀蓮今天是一前一後到金城總兵署，兩人「巧遇」相見歡，相互握手致意，呂秀蓮並向馬英九介紹同行的和平論壇外賓，馬英九也很熱情的跟外賓寒暄。

呂秀蓮在受訪時表示，八二三不只是在金門有紀念活動，台灣也會同步舉辦和平論壇，而她此行把來自世界各國40幾位外賓邀請至金門，讓大家瞭解金門，而明天他們也會到和平公園去敲響和平鐘。

呂秀蓮指出，她的心願就是讓金門成為中國與台灣之間和平中立的橋樑，此行陪同各國學者訪金，都希望與金門鄉親一起努力，不只讓金門成為和平橋梁外，並讓台灣成為和平、中立的國家，屆時也會推動公民投票，她也希望金門鄉親一起來支持。

呂秀蓮此行主要成員包括國安會前秘書長張旭成、國安會前諮詢委員翁明賢及美國、瑞典、瑞士、奧地利、捷克、法國、韓國、日本、立陶宛等來自世界各國代表。呂秀蓮也轉述，外賓都覺得，事隔20多年，再度看到金門，非常感動，他說他巴不得搬到金門來住；也有外賓說，以前來過金門，這次來感覺完全不一樣，都改觀了，看到民主、看到一個新的未來

據了解，明天蔡英文與馬英九兩人都將到太武山公墓祭拜陣亡官兵，並一前一後登上太武山，為了技巧性「錯開」兩人的行程，國防部與金門國家公園等單位都煞費苦心，金門的警察也幾乎全數動員進行維安。

前總統馬英九（左三）今天抵達金門，帶領「大九學堂」學員陸續參訪金門的重要景點，沿...
前總統馬英九（左三）今天抵達金門，帶領「大九學堂」學員陸續參訪金門的重要景點，沿途遇到不少民眾要求合影，他都來者不拒。記者蔡家蓁／攝影
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前總統馬英九帶領「大九學堂」學員參觀金門的總兵署景點，「巧遇」前副總統呂秀蓮帶領...
前總統馬英九帶領「大九學堂」學員參觀金門的總兵署景點，「巧遇」前副總統呂秀蓮帶領的外賓，促成「兩方人馬」合影。記者蔡家蓁／攝影
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前總統馬英九（左）、前副總統呂秀蓮（右）今天都抵達金門，兩人還在金城鎮總兵署「不...
前總統馬英九（左）、前副總統呂秀蓮（右）今天都抵達金門，兩人還在金城鎮總兵署「不期而遇」，彼此握手寒暄、相見歡。記者蔡家蓁／攝影
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金門馬英九呂秀蓮蔡英文

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