時力批打破協議 民進黨：時力有明確方向才能對話

2019-08-22 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨中執會昨通過台北市第七選區（信義、南松山）提名台北市議員許淑華後，時代力量今天表達遺憾，並批評民進黨打破本月初兩黨主席對談的協議。民進黨副秘書長林飛帆表示，相信時力內部要先討論具體和民進黨在選區協調上的意見，有明確方向後，民進黨會再有討論。等時力有確定方案後，才比較能夠對話。

民進黨主席卓榮泰在八月六日與時任時代力量黨主席邱顯智會面，兩人達成「明年立委選舉布局，於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名」共識，主要是因為時力在今年四月提名律師陳雨凡參選台北市第七選區立委。

林飛帆表示，陳雨凡有提到，願意和民進黨做協調。他相信時代力量內部要先討論具體和民進黨在選區協調上的意見，或許等他們討論清楚、有明確方向後，民進黨會再有討論。等時力有確定方案後，才比較能夠對話。

此外，對於時力立委黃國昌棄選新北市第十二選區立委，黃改推其立委辦公室主任賴嘉倫參選，民進黨秘書長羅文嘉昨天回應媒體詢問時表示，既然黃國昌無意參選，民進黨「當然要提人」，不能讓給國民黨。但時力今反批「輕看時代力量長期的耕耘」。

林飛帆表示，羅文嘉說得很清楚，當初民進黨主張是有現任立委的選區都不提名，但黃國昌已宣示不選，情況有所變動。若大家未來對選區協調有任何意見，兩黨或許以後還能再對話。