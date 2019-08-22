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偶然與巧合？雙英八二三同現金門 馬英九今先遇呂秀蓮

2019-08-22 20:05聯合報 記者王寓中╱即時報導

蔡英文總統。圖／聯合報社資料照
蔡英文總統。圖／聯合報社資料照
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蔡英文總統明天將出席「823六十一週年中樞紀念儀式」，前總統馬英九今天就到金門，明天也將八二三戰役勝利61周年紀念活動，但「雙英」時間錯開。前後任總統同時於823砲戰紀念日在金門出現，歷來僅見。而明天將是蔡英文上任以來，首度赴金門參加八二三紀念儀式。

去年八二三砲戰六十周年，蔡英文雖一度考慮出席「八二三砲戰」六十周年的紀念儀式，但最終並未成行，僅在臉書發文致意。未料當天南台灣發生「八二三豪雨」，蔡英文後來乘陸軍雲豹裝甲車前往勘災，卻遭民眾攔路怒罵，只好下車步行。

蔡英文上任三年餘，過去三年她都沒有參加八二三紀念儀式，去年恰逢砲戰六十周年，她曾考慮親赴金門，並發表宣言強調兩岸應走和平道路，以及敲和平鐘等儀式，呼籲兩岸應該以和平方式解決問題，後來卻因故決定不出席。

蔡英文明天上午9點則將出席在金門太武山忠烈祠的「823六十一週年中樞紀念儀式」，並且參拜「海印寺」及視察「金門大橋工程」。

馬英九是在今天就帶大九學堂的學員前往金門進行兩天一夜的參訪行程，明天上午10點30馬還將與學員一起參加八二三戰役勝利61周年紀念活動。

但馬英九今天在金門卻遇到前副總統呂秀蓮，兩人還合影對談，諷刺的是，呂秀蓮今天才酸蔡英文，不要好像一直都以為台灣人民只有「她」可以選。馬英九臉書今天特別po出馬在今天金門清 清金門鎮總兵署與呂秀蓮巧遇合影的照片，據了解，兩人並有親切互動與交談。

呂秀蓮今天舉行「823東西傳奇」記者會，她會後受訪酸蔡英文好像一直以為台灣民眾只有她可以選，但日前美國在台協會（AIT）處長酈英傑在高雄與韓國瑜會面，事後韓國瑜辦公室發聲明表示，對方歡迎韓以總統候選人身分訪美，儼然給了總統府一個警訊，告誡蔡英文如果再繼續誇口就是自大、自負。

呂秀蓮並再度提及公投修法，怒轟民進黨讓公投跟大選脫鉤是在綁架民主，更自爆因為這件事，她從五月份開始得了厭食症，失望、憤怒到吃不下也睡不著，最後因為嚴重脫水住院10天，最近才稍微好轉。

金門大橋蔡英文呂秀蓮馬英九

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