駐紐約大樓蔡英文下令買的？前外交官：總統記憶有誤

2019-08-22 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



蔡英文總統。圖／聯合報社資料照 分享 facebook 蔡英文總統日前至台中舉行「辣台派」開講，提及台灣駐紐約辦事處，在42街購買一整棟大樓，是她當年的「願景」，在擔任行政院副院長時所要求購置的。然而，根據外交部「駐紐約辦事處購置館舍計畫」，當年計畫期程為2004年7月至2005年3月，蔡英文直到2006年才擔任副閣揆，不可能經手相關計畫。對外關係協會會長、時任駐紐約台北經濟文化辦事處長夏立言認為，總統恐怕記憶有誤，不然就是幕僚給錯資料。

蔡英文總統日前在台中市開講，不但疑似暗指台中市民應該向前市長林佳龍道歉，引發爭議，更稱台灣駐紐約辦事處大樓是她在擔任行政院副院長期間，下令物色購買，明顯與事實不符。

蔡英文在演講中表示，「我們在紐約有一個台灣的辦事處...它是一整層樓，就在（紐約）42街，就是中央火車站附近。你問說：『啊，是誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，然後把台灣在紐約的所有國家代表機關全部集中在那裡上班，變成一個地標？」蔡英文說，「我告訴你，就是我啦！」

蔡英文並表示，「那整個大樓是我們的，我們在上面放國旗，也不會有人有意見的，不是嗎？」她也解釋，這是她在做行政院副院長的時候，吩咐我國要派去紐約擔任駐紐約代表處、同時兼聯合國工作小組組長，「我們在那裡，如果有好的地點，我們就買下來。」

然而，根據資料顯示，由於我國駐外館處館、宿舍多以租賃方式辦理，租金金額龐大，被立法院、監察院糾正多次，外交部早在2002年11月即研擬「外交部購建駐外館、宿舍分級表」及「駐外單位辦公室面積計算原則」，並規劃於15年內，分別辦理駐紐約辦事處等16個館、宿舍購建計畫。當時紐約館舍被分在A級，也就是計畫2至5年內要完成購置。

外交部也2003年8月底發布新聞稿，將購置駐紐約辦事處辦公大樓列為93年度的工作要項，並指出駐紐約辦事處辦公室租約將於2005年3月屆滿，倘無法於2004年完成購置辦公大樓，往後5至10年該處各單位仍將無法達成合署辦公。顯示當年購置大樓的急迫性與必要性。

而根據外交部駐紐約辦事處購置館舍計畫，相關計畫期程為2004年7月至2005年3月，總經費達14億元，爾後經費雖有調整，但辦事處確趕在2005年底前啟用。然而蔡英文是在2016年1月入閣，從民進黨不分區立委轉任行政院副院長，時間上根本不可能處理、主導相關計畫。